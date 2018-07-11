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۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲

در کمیسیون شورای انقلاب فرهنگی بررسی شد؛

ایجاد انگیزه برای تحصیل در رشته‌های علوم پایه

ایجاد انگیزه برای تحصیل در رشته‌های علوم پایه

ایجاد انگیزه برای تحصیل در رشته‌های علوم پایه در کمیسیون علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۶۹ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که به بحث و بررسی پیرامون بیانات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها در ماه مبارک رمضان اختصاص داشت؛ اهم محورهای این سخنان جهت ارائه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور دسته بندی و احصاء شد.

در همین زمینه اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن را می توان به تقویت نظام شایسته سالاری و استفاده از تجربیات در تصمیم گیری‌ها، راه اندازی کارگاه‌های آموزشی آشنایی با نقشه جامع علمی کشور در سطح دانشگاه‌های کشور، تبیین مفهوم قوه عاقله در نظام علمی و دانشگاهی کشور، ایجاد زمینه برای طرح و بسط نظریات آینده نگرانه در حوزه علم و فناوری کشور و توسعه نگاه نتیجه محور در عرصه علم و فناوری کشور اشاره کرد.

همچنین، تقویت روحیه مطالبه گر و انقلابی در جامعه دانشگاهی کشور، توسعه و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، توجه به مسائل فرهنگی و تربیتی، تقویت نظام هدایت تحصیلی به منظور جلوگیری از تراکم تقاضا در برخی رشته‌ها، ایجاد انگیزه برای تحصیل در رشته‌های علوم پایه، تقویت و تحکیم مبانی علوم انسانی بومی و اسلامی، تکریم اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، بازنگری در آئین نامه جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، طراحی نظام جامع پژوهش در کشور، راه اندازی نظام نظارت و ارزیابی سیستم آموزشی و پژوهشی کشور و ماموریت گرا شدن دانشگاه‌ها در چارچوب نقشه آمایش آموزش عالی  از دیگر پیشنهاداتی بود که مطرح شد.

کد مطلب 4343853
زهرا سیفی

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