شهرداری تهران مشکلی برای دریافت اتوبوس ندارد

مهندس جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه شهرداری تهران در زمینه واگذاری اتوبوس به شرکت های اتوبوسرانی مشکلی ندارد گفت: شهرداری تهران به خودروسازان چک 3 ماهه می دهد و برای کسانی که اتوبوس دریافت می کنند تسهیلات ویژه و وام کم بهره فراهم می کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره شهرداری با خودروسازان هماهنگی کامل دارد ، افزود: با ایران خوردو دیزل توافقات لازم به عمل آمده است و با شرکت شهاب خوردو در حال پیگیری هستیم.

وی ، شهرداری تهران را تهیه کننده منابع هزینه دریافت اتوبوس عنوان کرد و تاکید کرد: شهرداری برای بخش خصوصی تسهیلات ارزان قیمت فراهم می کند و مشکلی در جهت دریافت اتوبوس ندارد.