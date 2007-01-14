  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۰۶

معاون شهردار تهران در گفتگو با مهر:

شهرداری تهران مشکلی برای دریافت اتوبوس ندارد

شهرداری تهران مشکلی برای دریافت اتوبوس ندارد

با هماهنگی های که بین شهرداری و معاونت عمرانی وزارت کشور برقرار است شهرداری تهران در زمینه دریافت سهمیه اتوبوس خود مشکلی ندارد و عدم دریافت این سهمیه خلاف واقع است.

مهندس جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه شهرداری تهران در زمینه واگذاری اتوبوس به شرکت های اتوبوسرانی مشکلی ندارد گفت: شهرداری تهران به خودروسازان چک 3 ماهه می دهد و برای کسانی که اتوبوس دریافت می کنند تسهیلات ویژه و وام کم بهره فراهم می کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره شهرداری با خودروسازان هماهنگی کامل دارد ، افزود: با ایران خوردو دیزل توافقات لازم به عمل آمده است و با شرکت شهاب خوردو در حال پیگیری هستیم.

وی ، شهرداری تهران را تهیه کننده منابع هزینه دریافت اتوبوس عنوان کرد و تاکید کرد: شهرداری برای بخش خصوصی تسهیلات ارزان قیمت فراهم می کند و مشکلی در جهت دریافت اتوبوس ندارد.

کد مطلب 434388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها