به گزارش خبرگزاری مهر، دوره توجیهی آموزشی کاروان قرآنی اعزامی به حج تمتع با عنوان «کاروان نور» از امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ماه در سازمان اوقاف و امور خیریه آغاز می‌شود.

این نشست از ساعت صبح ۹ امروز سازمان اوقاف و امور خیریه آغاز و اعضای کاروان نور طی چندین جلسه با برنامه‌های مختلف حج و چگونگی انجام برنامه‌های قرآنی آشنا و توجیه خواهند شد.

کاروان قرآنی جمهوری اسلامی ایران اعزامی به حج تمتع همه ساله متشکل از تعدادی از قاریان، حافظان و گروه‌های برتر تواشیح جهت انجام برنامه‌های قرآنی در موسم حج ابراهیمی به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.

امسال هم کاروان نور به سرپرستی علی قاسم‌آبادی و با عضویت ۲۰ قاری، حافظ و گروه تواشیح به حج اعزام خواهد شد.