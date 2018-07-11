اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین مواد اولیه دارویی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اصغری پیش از ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از داروی «نوربیون» که توسط یکی از شرکتهای دارویی استان البرز تولیدشده است، اظهار کرد: شرایط حال حاضر کشور نیازمند همکاری بیشازپیش بخش دولتی و خصوصی است.
وی با تأکید بر اینکه حوزه دارو نیازمند تلاش بیشتر متولیان است تا آینده بهتری داشته باشیم، گفت: نگاه به توان داخلی در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه همواره نیازمند تکنولوژیهای بهروز و جدید در حوزه دارو هستیم، گفت: تحولات حوزه دارویی کشور باعث افتخار است، تا پیشازاین داروهای بسیاری را وارد میکردیم. این در حالی است که ایران در تولید بسیاری از داروها پیشتاز است.
معاون وزیر بهداشت ضمن ابراز امیدواری از اینکه شاهد تولیدات بیشتر شرکتهای دارویی داخلی باشیم، گفت: سازمان غذا و دارو از صنایع دارویی و مواد اولیه حمایت میکند، این سازمان درصدد است که به همه واحدهای تولیدی کمک کند زیرا معتقدیم در صورت تحقق این مهم شاهد ثبات در سیاستگذاریهای این حوزه خواهیم بود.
اصغری با اشاره به اینکه پیشبینیهای لازم برای تأمین داروی موردنیاز کشور انجامشده است، گفت: بانک مرکزی ۳.۵ میلیارد دلار ارز برای تأمین مواد اولیه دارو در نظر گرفته است.
وی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه شرکتهای دارویی داخلی اعلام کردهاند که توان تولید بیشتر از ظرفیت موردنیاز کشور را دارا هستند، گفت: باید برای رفع موانع همه کمک کنند.
رئیس سازمان غذا و دارو بزرگترین مشکل صنعت دارو را تأمین نقدینگی دانست و گفت: وعدههای در این خصوص به سازمان دادهشده است، امیدواریم بتوانیم شاهد عملیاتی شدن این وعدهها باشیم. مقرر است دو میلیارد دلار نقدینگی به این حوزه تزریق شود.
معاون وزیر بهداشت بابیان اینکه از چالشهای پیش روی کشور مطلع هستیم، گفت: بالا بردن کیفیت داروهای تولیدی در دستور کار است امیدواریم با تحقق این مهم شاهد رضایت مردم عزیز کشورمان باشیم.
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