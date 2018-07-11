به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محک، منیر شاهرودی فرمانفرمائیان یکی از آثار خود را در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان موسسه خیریه محک به این موسسه اهدا خواهد کرد که روز جمعه ۲۲ تیر ماه رونمایی این اثر در ساختمان طرح توسعه بیمارستان فوق‌تخصصی سرطان کودکان محک انجام خواهد ‌شد.

در مراسم رونمایی از اثر این هنرمند، جمعی از هنرمندان، فعالان حوزه درمان سرطان، نیکوکاران، سازمان‌های مردم‌نهاد و اعضای هیات امنا و مدیره موسسه خیریه محک حضور خواهند داشت.

محک به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد در طول ۲۷ سال حمایت همه‌جانبه از کودکان مبتلا به سرطان در سراسر ایران همواره از ظرفیت جامعه هنری بهره‌مند بوده است. برپایی این مراسم نیز با هدف تجلیل از هنرمندانی چون منیر شاهرودی فرمانفرمائیان صورت می‌گیرد.