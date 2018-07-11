اعلام جزئیات آزمون عملی گروه هنر کنکور/آغاز توزیع کارت از ۹ مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، زمان و مکان برگزاری آزمون عملی و طراحی رشته‌های تحصیلی نقاشی، ارتباط تصویری، کاردانی هنرهای تجسمی، طراحی پارچه، طراحی لباس، طراحی صنعتی، کتابت و نگارگری، ادبیات نمایشی، بازیگری ، طراحی صحنه، نمایش عروسکی، آهنگسازی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، مجسمه‌سازی و عکاسی در کنکور ۹۷ اعلام شد.

متقاضیان مجموعه رشته ­های تحصیلی گروه آزمایشی ­هنر شامل این ۱۲ رشته در کنکور ۹۷ که دارای آزمون عملی هستند باید در آزمون های عملی شرکت کنند.

آزمون عملی منحصراً از داوطلبان گروه آزمایشی هنر که‌ در جلسه آزمون (بعدازظهر پنجشنبه ۷ تیر ۹۷) حاضر بودند و بعد از آزمون سراسری (از تاریخ ۹ تا ۱۵ تیر ۹۷) علاقه­ مندی خود را با پرداخت هزینه آزمون عملی و طراحی رشته ­های تحصیلی در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اعلام کرده‌اند به عمل خواهد آمد.

داوطلبانی که متقاضی آزمون عملی و طراحی این ۱۲ رشته‌ تحصیلی شده‌اند، درصورت تمایل لازم است پس از اعلام نتایج اولیه با توجه به دوره‌هایی که براساس کارنامه در آن مجاز به انتخاب رشته شده اند، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در زمان مقرر نسبت به انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی مربوط در فرم انتخاب رشته این آزمون از اولویت ۱ تا ۱۵۰ و در هر اولویتی که علاقه دارند اقدام کنند.

متقاضیانی که نسبت به واریز هزینه آزمون عملی خود اقدام کرده‌اند باید در زمان اعلام شده کارت آزمون عملی و یا طراحی خود را پرینت کرده و طبق آدرس مندرج در کارت ورود به جلسه آزمون عملی برابر زمان و مکان مندرج در پرینت کارت عملی خود اقدام کنند.

تبصره: آن دسته از داوطلبانی که با توجه به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی، متقاضی دو مجموعه از رشته ­های تحصیلی مربوط شده­ اند باید به منظور شرکت در هر یک از مجموعه ­های ذیربط نسبت به پرینت کارت برای هر مجموعه اقدام کنند.

آزمون‌های عملی و طراحی و درس تخصصی هر رشته قابل تمدید، تکرار و یا برگزاری آن بصورت انفرادی برای هیچ داوطلبی و تحت هیچ شرایطی میسر نیست.

حضور داوطلب در حوزه نیم ساعت قبل از ساعت شروع آزمون الزامی است.

داوطلبانی که متقاضی این رشته‌ها بوده و نسبت به پرداخت هزینه آزمون عملی در موعد مقرر اقدام کرده و به هردلیل موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملی و یا طراحی از سایت سازمان سنجش نشده اند باید با به همراه داشتن رسید پرداخت هزینه، دو قطعه عکس و کارت شناسایی معتبر، در روزهای دریافت کارت شرکت­ در­ آزمون به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در شهرستان محل برگزاری آزمون (آدرس های اعلام شده) و براساس برنامه زمانی­ اعلام شده، مراجعه کنند.

‌الف) رشته‌های‌ تحصیلی نقاشی‌، ارتباط تصویری‌، کاردانی هنرهای تجسمی، طراحی پارچه، طراحی لباس و طراحی صنعتی

کارت شرکت در آزمون داوطلبان متقاضی این رشته ها از تاریخ ۹ تا ۱۰ مرداد ۹۷ از طریق سایت سازمان سنجش قابل پرینت است.

این داوطلبان لازم‌ است‌، در آزمون‌ عملی رشته‌های (نقاشی، ارتباط تصویری، کاردانی هنرهای تجسمی، طراحی پارچه و طراحی لباس) که شروع فرآیند آزمون رأس‌ ساعت‌ ۸ صبح‌ روز پنج­شنبه ۱۱ مرداد ۹۷ و داوطلبان رشته طراحی صنعتی که شروع فرآیند آزمون رأس ساعت ۱۴:۳۰ بعداز ظهر روز پنجشنبه ۱۱ مرداد آغاز می‌شود، شرکت کنند.

در صورتی که ‌داوطلبی‌ پس از دریافت کارت خود در هریک از این رشته‌ ها مغایرتی مشاهده کرد، می‌تواند در روزهای سه ­شنبه و چهارشنبه‌ ۹ و ۱۰ مرداد از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۴ تا ۱۸ بعدازظهر به نماینده رفع نقص سازمان سنجش مستقر در شهرستان محل برگزاری آزمون به شرح جدول اعلام شده مراجعه کند.

داوطلبان توجه داشته باشند در صورتی که متقاضی آزمون رشته‌های جلسه صبح شامل (نقاشی‌، ارتباط تصویری‌، کاردانی هنرهای تجسمی ، طراحی ­پارچه و ­لباس) هستند، منحصراً یک کارت شرکت در آزمون برای آنها پیش‌بینی شده­ است و داوطلبان باید برای شرکت در آزمون حداقل نیم ساعت قبل از شروع در حوزه امتحانی خود که آدرس آن بر روی کارت شرکت در آزمون درج شده، حضور داشته باشند.

به همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، شناسنامه و یا کارت ملی، وسایل مورد نیاز آزمون از قبیل: تخته شاسی به ابعاد A۳ مدادهای‌ (رنگی- سیاه‌- طراحی و اتود) پررنگ‌ و نرم – پاک­ کن‌ و تراش - خط‌کش‌، گونیای‌­کوچک‌، پرگار و گیره‌های ‌کاغذی الزامی است.

داوطلبان رشته‌های‌ تحصیلی نقاشی‌، ارتباط تصویری‌، کاردانی هنرهای تجسمی، طراحی­ پارچه، طراحی­ لباس (نوبت صبح) توجه داشته باشند به طرح های مقدماتی و اتودهای اولیه آنها توجه می­ شود، بهتر است آنها را پاک نکنند.

شهرستان محل برگزاری و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان متقاضی رشته‌های‌ تحصیلی (نقاشی‌، ارتباط­ تصویری‌، کاردانی هنرهای تجسمی، طراحی­ پارچه، طراحی­ لباس) طراحی صنعتی و کتابت و نگارگری با توجه به استان محل اقامت آنها در جدول زیر آمده است.

ب) برگزاری آزمون رشته تحصیلی کتابت و نگارگری در صبح روز جمعه ۱۲ مرداد

کارت ورود به جلسه آزمون عملی و تخصصی رشته کتابت و نگارگری در روزهای چهارشنبه ۱۰ و پنجشنبه ۱۱ مرداد ۹۷ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قابل دریافت است.

آن دسته از داوطلبانی که موفق به پرینت کارت خود نشده‌اند و یا مغایرتی در کارت خود مشاهده می­ کنند، می‌توانند در روزهای چهارشنبه­ و پنجشنبه ۱۰ و ۱۱ مرداد ۹۷ از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۴ تا ۱۸ بعدازظهر به نماینده رفع نقص سازمان سنجش مستقر در حوزه­ های رفع نقص با توجه به استان محل اقامت مراجعه کنند.

فرآیند آزمون عملی رشته کتابت و نگارگری از ساعت ۷:۳۰ صبح روز جمعه ۱۲ مرداد ۹۷ در همان حوزه­ های مندرج در کارت آغاز خواهد شد و داوطلبان لازم است نیم ساعت قبل از شروع فرآیند در حوزه امتحانی مربوط حاضر باشند.

به همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل شناسنامه و یا کارت ملی الزامی است. عدم حضور در آزمون عملی به منزله انصراف تلقی خواهد شد. ضمناً امکان تکرار و یا برگزاری مجدد آزمون بعد از تاریخ تعیین شده به هیچ عنوان میسر نیست. آدرس محل برگزاری بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون درج شده است.

داوطلبان رشته‌ کتابت و نگارگری لازم‌ است‌ خودکار، مداد و پاک کن نرم، تخته شاسی به ابعاد A۳، مدادهای طراحی B۲، B۴ و B۶ را در جلسه آزمون همراه داشته باشند و از الصاق کردن هرگونه کاغذ، کاغذ پوستی و غیره به کار عملی خودداری کنند.

با توجه به اینکه به طرحهای مقدماتی و اتودهای اولیه آنها توجه می‌شود، لازم است داوطلبان آنها را پاک نکنند.

هیچ یک از داوطلبان اجازه­ آوردن وسایل اضافی اعم از کتاب، جزوه، تلفن همراه، پیجر، نت­بوک و هرگونه وسیله الکترونیکی مجهز به دوربین فیلم­برداری و یا عکس­برداری و غیره (به جز موارد خواسته شده فوق) را ندارند.

استفاده از هرگونه کتاب طراحی، کاغذ (به جز آنهایی که در جلسه آزمون به داوطلبان داده خواهد شد) تصاویر متفرقه در جلسه آزمون، و همچنین در حین انجام پروژه، قدم زدن، سرکشی بر روی کار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و کمک به دیگران مجاز نبوده و در صورت انجام آن به عنوان تقلب محسوب خواهد شد.

هرگونه کولاژ کردن، چسباندن و نصب کردن مصالح متفرقه بر روی پروژه عملی یا تشریحی ممنوع است.

ج) رشته‌های تحصیلی ادبیات نمایشی، بازیگری ، طراحی صحنه، نمایش عروسکی، آهنگسازی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، مجسمه‌سازی و عکاسی:

‌متقاضیان رشته‌های تحصیلی مذکور لازم است، به منظور اطلاع از برنامه­ زمانی و محل برگزاری آزمون ‌عملی رشته مورد علاقه خود به اطلاعیه‌ای که در این خصوص در روز دوشنبه اول مرداد ۹۷ در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org درج می‌شود، مراجعه کنند.

آزمون عملی رشته‌های تحصیلی ادبیات نمایشی، بازیگری، طراحی ­صحنه، نمایش عروسکی، آهنگسازی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، مجسمه‌سازی و عکاسی منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.