برگزاری چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی ظهر چهارشنبه در نشست خبری چهل و یکمین مسابقات قرآن کریم استان با اعلام اینکه ۵ کمیته بر این مسابقات نظارت دارند، گفت: مسابقات شامل برادران و خواهران است که برادران در روز نخست در کلیه رشته ها و در رشته تلاوت و ترتیل به میزبانی حرم علی بن حمزه(ع) به رقابت می پردازند.

وی، افزود: ۲۱ تیرماه جاری برای بانوان کلیه رشته های حفظ و جمعه در رشته های قرائت، ترتیل و دعاخوانی برگزار خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه این دوره مسابقات با حضور ۶۰۶ شرکت کننده در روز پنجشنبه ۲۱ تیرماه در حرم علی بن حمزه ساعت ۱۰ آغاز بکار می کند، افزود: آزمون کتبی در رشته های معارفی، تفسیر، نهج البلاغه هم برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف فارس به آمار شرکت کنندگان در این رویداد قرآنی اشاره کرد و افزود: ۱۴۵ نفر از شرکت کنندگان بخش شفاهی برادران هستند و تعداد خواهران ۲۲۵ نفر است.

موسوی در عین حال از برگزاری آزمون به صورت الکترونیکی با استفاده از نرم افزاری که توسط اوقاف طراحی شده برای نخستین بار خبر داد و گفت: سه نفر برگزیده، جمعه معرفی می شوند.

وی افزود: نفرات برتر هر رشته به مسابقات کشوری به میزبانی اراک در نیمه مهرماه امسال اعزام می شوند.

موسوی در ادامه از برگزاری آیین افتتاحیه چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن اوقاف در روز پنجشنبه ۲۱ تیرماه ساعت هشت و 30 دقیقه در حرم علی بن حمزه با حضور سید مصطفی حسینی، رییس مرکزقرآن اوقاف کشور خبر داد و گفت: اختتامیه جمعه ۲۲ تیرماه ساعت ۱۸,۳۰ در سالن عترت اوقاف استان برگزار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در مجموع این دوره ۹۰۰ نفر شرکت کننده دارد، افزود: همزمان با چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن، نمایشگاه قرآنی در محوطه اوقاف به مدت دو روز برگزار می شود.