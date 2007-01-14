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۲۴ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۵۷

وزیر راه در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری:

محدودیتی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش هوایی وجود ندارد

محدودیتی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش هوایی وجود ندارد

وزیر راه و ترابری گفت: محدودیتی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش هوایی وجود ندارد و دولت نیز برای توسعه این صنعت تسهیلات حمایتی درنظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه حسین خانلری رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری امروز با حضور وزیر راه و ترابری برگزار شد.

در این مراسم، وزارت راه و ترابری از افزایش 15 درصدی تعداد جابه جایی مسافر در بخش هوایی ظرف دو سال اخیر خبر داد و گفت: خدمت‌رسانی به مردم و افزایش ایمنی پروازها در بخش هوایی باید اولویت اول در انجام کارها باشد و کم‌کاری در این خصوص قابل پذیرش نیست.

محمد رحمتی بر تفکیک وظایف سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه های کشور در اجرا و نظارت در این بخش تاکید کرد و گفت: نظارت وظیفه سازمان هواپیمایی کشوری است.

وی خواستار برنامه‌ریزی مدون برای واگذاری برخی فرودگاه‌های کشور به بخش خصوصی با رعایت اصول مربوط به حاکمیت برای افزایش رقابت در بخش هوایی کشور شد.

در این مراسم، حسین خانلری رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری افزایش ایمنی و سلامت پروازها را نیز اولویت اول کار خود در این سازمان عنوان کرد.

 

 

کد مطلب 434397

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