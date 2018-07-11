نانوذرات دارویی ضد سرطان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه کاشان، محققان دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان به سرپرستی دکتر غلامحسین صدیفیان و سیدعلی سجادیان و سحر دانشیان موفق به تولید نانوذرات دارویی(Anticancer nanoparticles) از طریق فناوری سبز سیال فوق بحرانی (Supercritical Fluid Green Technology) برای مقابله با اثرات سرطان شدند.

تمام مراحل تولید این نانو دارو، توسط دستگاه انجام می شود که در دانشگاه کاشان طراحی و ساخته شده است.

در این پژوهش ذرات داروی اپراپیتنت (Aprepitant nanodrug) در عملیات انبساط سریع محلول های دی اکسید کربن فوق بحرانی در اندازه متوسط ۲۳ نانومتر تولید شد.

در این فناوری، ذرات نهایی تولید شده، عاری از هرگونه حلال بوده و مشکلات سمّیت احتمالی حلال یا تخریب دارو در اثر عملیات مکانیکی را به همراه ندارند.

با تولید این ذرات در مقیاس نانو، سرعت انحلال و جذب آنها در بدن انسان به شدت افزایش یافته (بیش از ۸ برابر) و در عمل کارایی و بازدهی دارو به نحو چشمگیری تسهیل می شود و همچنین شخص بیمار میزان کمتری دارو (دوز پایین تر) مصرف می کند.

از جمله کاربردهای این دارو برای افرادی است که در اثر عملیات شیمی درمانی دچار تهوع و استفراغ شدید می شوند که بدین ترتیب استفاده از این دارو، برای مقابله با اثرات جانبی درمان انواع سرطان ها نیز بکار می رود.

اطلاعات کامل حاصل از این پژوهش در مجله معتبر و بین الملی The Journal of Supercritical Fluids دارای رتبه Q۱ و ضریب تاثیر IF= ۲.۹۹۱ در سال ۲۰۱۸ ماه اکتبر شماره ۱۴۰C در سیزده صفحه به چاپ رسیده است.