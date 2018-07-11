  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

توسط محققان دانشگاه کاشان؛

نانوذرات دارویی ضد سرطان تولید شد

نانوذرات دارویی ضد سرطان تولید شد

محققان دانشگاه کاشان موفق به تولید نانو ذرات دارویی از طریق فناوری سبز سیال فوق بحرانی برای مقابله با اثرات سرطان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه کاشان، محققان دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان به سرپرستی دکتر غلامحسین صدیفیان و سیدعلی سجادیان و سحر دانشیان موفق به تولید نانوذرات دارویی(Anticancer nanoparticles) از طریق فناوری سبز سیال فوق بحرانی (Supercritical Fluid Green Technology) برای مقابله با اثرات سرطان شدند.

تمام مراحل تولید این نانو دارو، توسط دستگاه انجام می شود که در دانشگاه کاشان طراحی و ساخته شده است.

در این پژوهش ذرات داروی اپراپیتنت  (Aprepitant nanodrug) در عملیات انبساط سریع محلول های دی اکسید کربن فوق بحرانی در اندازه متوسط ۲۳ نانومتر تولید شد.

در این فناوری، ذرات نهایی تولید شده، عاری از هرگونه حلال بوده و مشکلات سمّیت احتمالی حلال یا تخریب دارو در اثر عملیات مکانیکی را به همراه ندارند.

با تولید این ذرات در مقیاس نانو، سرعت انحلال و جذب آنها در بدن انسان به شدت افزایش یافته (بیش از ۸ برابر) و در عمل کارایی و بازدهی دارو به نحو چشمگیری تسهیل می شود و همچنین شخص بیمار میزان کمتری دارو (دوز پایین تر) مصرف می کند.

از جمله کاربردهای این دارو برای افرادی است که در اثر عملیات شیمی درمانی دچار تهوع و استفراغ شدید می شوند که بدین ترتیب استفاده از این دارو، برای مقابله با اثرات جانبی درمان انواع سرطان ها نیز بکار می رود.

اطلاعات کامل حاصل از این  پژوهش در مجله  معتبر و بین الملی The Journal of Supercritical Fluids   دارای رتبه Q۱  و ضریب تاثیر  IF= ۲.۹۹۱ در سال ۲۰۱۸ ماه اکتبر شماره ۱۴۰C  در سیزده صفحه به چاپ رسیده است.

کد مطلب 4343980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها