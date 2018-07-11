فعالیت های محرومیت زدایی آستان قدس در استان ها گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شریفی راد روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: استان ایلام نیز پس از شکل گیری نمایندگی این آستان در استان از سال گذشته تلاش کرده در این عرصه ورود کرده، چهار دهستان نیز برای رفع محرومیت انتخاب شده که تاکنون فعالیت هایی در دهستان زردلان ۱ آغاز شده است.

وی ادامه داد: فعالیت هایی همچون ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، مسکن، حتی ساخت پل و جاده و همچنین کمک های بهداشتی و درمانی از جمله برنامه های در دستور کار است.

مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان ایلام تاکید کرد: این دفتر د استان ها اقدام به تشکیل افرادی در قالب خادم یاران محله در هر شهری می کند تا با شناسایی مشکلات و نیازهای هر محله بتواند برای کمک به رفع آنها گام بردارد.

شریفی راد گفت: در دوره جدید مدیریتی آستان قدس اعزام زیارت اولی ها در دستور کار قرار گرفته و تاکنون نیز در استان ایلام یک هزار و ۵۰۰ زائر اولی مشخص شده اند و در ادامه سال نیز تعداد بیشتری اعزام خواهند شد.

وی اضافه کرد: در استان ایلام در قالب طرح زیرات اولی ها تاکنون دو هزار نفر با ثبت نام در سامانه AQR.IR متقاضی شرکت در طرح خادم یاری هستند که ۶۰۰ نفر از این افراد نیز با طی کردن دوره های آموزشی در حوزه های مختلف مشغول فعالیت هستند.

مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان ایلام با اشاره به برنامه های دهه کرامت افزود: تعدادی از خادمان حرم رضوی در چارچوب طرح زیر سایه خورشید با حضور در استان برنامه های مختلفی همچون دیدار با اقشار مختلف، بازدید از مراکز درمانی و دیدار با بیماران خواهند داشت.

شریفی راد ابراز داشت: شناسایی خانوارهای نیازمند و اعطای بسته های متبرک که شامل مایحتاج خوراکی آنان برای حدود دو ماه است نیز در این ایام پیش بینی شده و ۳۱۴ خانواده نیازمند شناسایی شده اند که ۷۵ درصد این کمک ها از سوی آستان و ۲۵ درصد نیز توسط خیرین اعطا می شود.

وی تامین ۱۰۰ مورد جهیزیه برای زوج های نیازمند، ارائه کمک های پزشکی به ۴۲۷ نفر و همچنین رسیدگی به نیازهای ۷۱ بیمار صعب العلاج را از دیگر برنامه های دفتر نمایندگی استان قدس در استان ایلام عنوان کرد.