ترزا می: لندن بیش از هر زمان دیگری به ناتو متعهد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، در حاشیه نشست دو روزه کنونی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بروکسل واقع در اتریش، ترزا می نخست وزیر انگلیس پیش از شرکت در این نشست به خبرنگاران گفت: تهعد لندن به ناتو مستحکم‌ تر از هر زمان دیگری است.

نخست وزیر انگلیس ادامه داد: ناتو امروز به همان اندازه حیاتی است که قبلا بوده و بر این اساس انگلیس همچنان به آن متعهد است.

ترزا می همچنین وعده داد که ۴۴۰ نیروی نظامی بیشتر از انگلیس در افغانستان حضور خواهند داشت.

وی در ادامه ادعا کرد که این امر نشان می‌ دهد ناتو توان مقابله با تهدیدات جدید تروریستی سایبری را داشته است.

این در حالی است که نشست ناتو امروز و فردا ۱۱ و ۱۲ جولای (۲۰ و ۲۱ تیرماه) در بروکسل برگزار می‌ شود.