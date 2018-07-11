نماینده ولی فقیه در فارس در گذشت آیت الله حدائق را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله لطف الله دژکام طی پیامی درگذشت آیت الله حدائق را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

«« إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْ‏ءٌ»»

ضایعه درگذشت عبد صالح خدا ،عالم عامل ، فقیه عالیقدر حضرتآیت الله آقای حاج شیخ محمد رضا حدائق قدس الله نفسه الزکیه موجب تأسّف و تألّم خاطر گردید .

ایشان که در مدت تحصیل و دوران طلبگی در محضر بزرگان دین و حضرات آیات عظامی همچون آقایان بروجردی ، امام راحل ، شیخ بهاء الدین محلاتی و سید نورالدین حسینی الهاشمی کسب فیض نمود ، در تمامی دوران و مراحل زندگانی خود ذیّ طلبگی را مشی خود قرار داده و در راه روشنگری آحاد مردم و بیش از نیم قرن تربیت شاگردان و طلاب فاضل مکتب امام جعفر الصادق (ع) متحمل مرارتهای فراوانی گردید .

رحلت جانسوز شیخ العلماء و این سرباز وفادار امام عصرعجکه همواره مورد تمجید و تفقد حضرات آیات عظامی همچون مرعشی نجفی ، خویی ، بروجردی و بهاء الدین محلاتی بودند ، و پاسداشت مقام شامخآن عالم جلیلالقدر که موجب تکریم و بزرگداشت جایگاه فقاهت در کشور و مجامع مذهبی است را به پیشگاه مقدس آن حضرت ، رهبر معظم انقلاب ، مراجع بزرگوار ، حوزههای علمیه ، علماء اعلام و عموم مردم سومین حرم اهل بیتعبالاخص بیت مکرم و فرزند برومند ایشان جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علیرضا حدائق حفظه الله تعالی تسلیت عرض نموده حشر با اولیاء الله و علوّ درجات و غفران و رحمت الهی را برای ایشان از خداوند متعال خواستارم.

از عموم مردم ولایت مدار فارس جهت شرکت در مراسم تشییع و ترحیم آن فقید سعید دعوت بعمل میآید . والـسلام

لطف اله دژکام

نماینده مقام معظم رهبری

در استان فارس و امام جمعه شیراز