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۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۴

نماینده ولی فقیه در فارس در گذشت آیت الله حدائق را تسلیت گفت

نماینده ولی فقیه در فارس در گذشت آیت الله حدائق را تسلیت گفت

شیراز _ نماینده ولی فقیه در استان فارس طی پیامی در گذشت آیت الله حدائق را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله دژکام طی پیامی درگذشت آیت الله حدائق را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

«« إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْ‏ءٌ»»

ضایعه درگذشت عبد صالح خدا ،عالم عامل ، فقیه عالیقدر حضرتآیت الله آقای حاج شیخ محمد رضا حدائق قدس الله نفسه الزکیه موجب تأسّف و تألّم خاطر گردید .

ایشان که در مدت تحصیل و دوران طلبگی در محضر بزرگان دین و حضرات آیات عظامی همچون آقایان بروجردی ، امام راحل ، شیخ بهاء الدین محلاتی و سید نورالدین حسینی الهاشمی کسب فیض نمود ، در تمامی دوران و مراحل زندگانی خود ذیّ طلبگی را مشی خود قرار داده و در راه روشنگری آحاد مردم و بیش از نیم قرن تربیت شاگردان و طلاب فاضل مکتب امام جعفر الصادق (ع) متحمل مرارتهای فراوانی گردید .

رحلت جانسوز شیخ العلماء و این سرباز وفادار امام عصرعجکه همواره مورد تمجید و تفقد حضرات آیات عظامی همچون مرعشی نجفی ، خویی ، بروجردی و بهاء الدین محلاتی بودند ، و پاسداشت مقام شامخآن عالم جلیلالقدر که موجب تکریم و بزرگداشت جایگاه فقاهت در کشور و مجامع مذهبی است را به پیشگاه مقدس آن حضرت ، رهبر معظم انقلاب ، مراجع بزرگوار ، حوزههای علمیه ، علماء اعلام و عموم مردم سومین حرم اهل بیتعبالاخص بیت مکرم و فرزند برومند ایشان جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علیرضا حدائق حفظه الله تعالی تسلیت عرض نموده حشر با اولیاء الله و علوّ درجات و غفران و رحمت الهی را برای ایشان از خداوند متعال خواستارم.

 از عموم مردم ولایت مدار فارس جهت شرکت در مراسم تشییع و ترحیم آن فقید سعید دعوت بعمل میآید . والـسلام

لطف اله دژکام
نماینده مقام معظم رهبری
در استان فارس و امام جمعه شیراز
کد مطلب 4344260

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