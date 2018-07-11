خشونت در صدر آسیب های اجتماعی مرند قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مرند با اشاره به تدوین سند آسیب های اجتماعی در این شهرستان اظهار داشت: سند آسیب های اجتماعی سال گذشته در این شهرستان بروزرسانی شده که با اولویت های آسیب های اجتماعی با تغییرات اندکی روبه رو شد که خشونت، اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی به ترتیب در اولویت بودند.

وی با تحلیل علت خشونت در جامعه افزود: وقتی خشونت با مهارت های راهبردی همراه باشد، به یک آسیب فردی و اجتماعی تبدیل می شود که بیشتر خشونت های به دلیل مشکلات روانی افراد است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مرند الگوهای تربیتی و زیستی و یادگیری ابزارهای اجتماعی را از دیگر عوامل خشونت دانست و ادامه داد: ضرب و جرح و نزاع در شهرستان مرند مهم ترین آسیب است که به شکایت منجر شده، اعتیاد، خودکشی یا اقدام به خودکشی نیز یک خشونت درونی و علیه فرد است.

محمدزاده تاکید کرد: بین خشونت و مناطق حاشیه نشین، ارتباط مستقیم وجود دارد که ساماندهی مناطق حاشیه نشین باید در اولویت باشد و با توسعه ورزش و حل مشکلات آن مناطق، از میزان خشونت ها کاست.

وی تربیت صحیح فرزند را موجب کاهش خشونت در افراد دانست و گفت: توسعه مهدهای کودک موجب محرومیت فرزند از مادر می شود که به دلیل کمبود عاطفی، خشونت را در فرد تقویت می کند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مرند تاکید کرد: خبررسانی خشونت و خودکشی در رسانه ها رعایت نمی شود که می توان از رسانه ها به طور صحیح بهره برد و مهارت های کنترل استرس را تبیین کنند.