برخورد قضایی با آسیب های اجتماعی آخرین راهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مرند که به مناسبت هفته عفاف و حجاب با حضور فرماندار ویژه مرند و مدیران این شهرستان برگزار شد، با تاکید بر تشکیل شوراهای فرهنگی در روستاها اظهار داشت: شوراهای فرهنگ روستایی با عضویت شورا و دهیار، روحانی و هیات امنای مساجد می توانند بازوی توانمند مدیران شهرستان باشند.

وی همچنین بر ضرورت برخورد با آسیب های اجتماعی اظهار داشت: مقابله و پیشگیری از آسیب های اجتماعی کار یک دستگاه نیست بلکه باید تمامی دستگاه های اداری وارد میدان شوند.

امام جمعه مرند افزود: ابعاد مختلف آسیب های اجتماعی باید با حضورکارشناسان فن در سطح شهر بررسی شده و راهکارهای آن ارائه شود، اقدامات صورت گرفته نیز آسیب شناسی و بازنگری شود.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده ادامه داد: برخورد قضایی با آسیب های اجتماعی باید آخرین راهکار باشد، باید با فرهنگ سازی و تبلیغ و تبیین راهکارهای فرهنگی در سطح شهر، نسبت به پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی اقدام کرد.

وی تاکید کرد: فرهنگ نباید درگیر مسائل سیاسی شود، در این صورت آسیب خواهیم دید، باید تعامل و تأمل در اجرای برنامه های فرهنگی بیشتر شود.

امام جمعه مرند در ادامه فرهنگ عفاف و حجاب را از جمله عرصه های آتش به اختیار دانست و ابراز داشت: هر دستگاه و فرد متناسب با شرایط و اختیارات می تواند در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام موثری داشته باشد.