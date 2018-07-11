به گزارش خبرنگار مهر، شهره عرب شیرازی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه گرامیداشت هفته عفاف و حجاب که با حضور عباسعلی سعیدیان معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری ورامین برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: ما در بحث حجاب به صورت منفعلانه عمل کرده ایم در حالی که این بحث نیازمند رفتار فعالانه است و باید برای آن طرح و برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

عرب شیرازی گفت : در حوزه حجاب ، بیش از هر چیز به فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت مناسب نیاز است، جوان امروز نیاز به دیده شدن و شنیدن حرف ها و درددل هایش دارد تا بتوان با تشویق و شیوه صحیح او را به سمت حجاب اسلامی سوق داد.

وی افزود: در شرایطی که برای کاهش میزان بدحجابی از نیروهای نظامی و انتظامی کمک میگیریم باید در این مقوله کاملا فرهنگی، دستگاه های مرتبط فرهنگی وارد شده و به صورت ریشه ای به حل معضلات بپردازند.

مسئول امور بانوان فرمانداری ورامین افزود: دفتر امور بانوان فرمانداری آماده پذیرش طرح های مناسب در بحث عفاف و حجاب می باشد تا باتدوین و اجرا گامی مهم در این زمینه بردارد.

مسئول امور بانوان فرمانداری ورامین بیان داشت: تمامی مردم و مسئولان متولی ترویج عفاف و حجاب در جامعه هستند ولی در این میان نقش برخی ادارات مانند آموزش و پرورش، حوزه های علمیه ،تبلیغات اسلامی و اصناف مهم تر از سایرین است و باید فعالانه در این حوزه وارد شوند.

وی تأکید کرد: حجاب باید زیبایی را با خود به ارمغان آورد زیرا از آن به عنوان تاج بندگی یاد شده است ، دین اسلام دین نشاط است و خمودگی و افسردگی در آن معنا ندارد.

عرب شیرازی با اشاره به احیاء دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت : عمل به دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر، نیازمند قواعد خاصی است که باید به آن توجه شود چرا که اسلام دین جاذبه است نه دافعه.

گفتنی است که در پایان این مراسم از تعدادی از بانوان با اهدای لوح تقدیر شد.