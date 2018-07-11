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۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۱

فرماندار بهارستان:

۶۰ هکتار از اراضی نسیم شهر در بافت فرسوده قرار دارد

۶۰ هکتار از اراضی نسیم شهر در بافت فرسوده قرار دارد

بهارستان- فرماندار بهارستان با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در خصوص بهبود بافت های فرسوده باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: ۶۰ هکتار از اراضی نسیم شهر در بافت فرسوده قرار دارد.

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث نوسازی بافت های فرسوده همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است چرا که در صورت مغفول ماندن این امر شاهد فجایع و تحمیل خسارات مالی و جانی فراوانی باید باشیم.

سلیمان پور در ادامه با ضروری دانستن اطلاع رسانی به مردم در خصوص اجرای طرح نوسازی بافت‌های فرسوده در شهرها اظهار داشت: ۶۰ هکتار از اراضی نسیم شهر در بافت فرسوده قرار دارد که نسبت به شهرهای گلستان و صالحیه، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: باید با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در راه نو سازی بافت‌های فرسوده گام برداشت تا بتوانیم در سایه این فرهنگ سازی از بروز مشکلات ناشی از آن جلوگیری کنیم.

فرماندار بهارستان با بیان اینکه این طرح یکی از طرح‌های مطلوب و موثر برای شهرستان‌هایی مانند بهارستان است، افزود: برای برون رفت از وضعیت فعلی، در کنار سایر منابع و اعتبارات موجود می‌توان از این ظرفیت نهایت استفاده را برای ارتقای شاخص‌ها و بهبود سرانه به عمل آورد.

سلیمان پور گفت: کشور ما به دلیل قرار گیری بر روی گسل های فراوان دارای احتمال زیاد وقوع زلزله است لذا همه مسئولین امر در این خصوص باید مسئولیت پذیر باشند و این مورد، را جدی بدانند.

کد مطلب 4344351

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