به گزارش خبرنگار مهر، سعید یزدانی عصر چهارشنبه در جلسه شورای ادارای شهرستان سوادکوه، با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و اتکا به سرمایه، دانش و مهارت فنی داخلی و مدیریت مصرف برای برون‌رفت از این شرایط سخت تأکید کرد و افزود: دشمن آگاهانه در حال تزریق ناامیدی است و مسئولان با بیان اقدامات انجام‌شده مردم را امیدوار سازند تا مردم گمان نبرند که مسئولان بی‌تفاوت هستند.

فرماندار سوادکوه یکی از دغدغه‌های مهم کشور را با توجه به نامگذاری سال‌های گذشته، اشتغال برشمرد و بر نظارت بر وام‌های اشتغال‌زایی به منظور جلوگیری از هدررفت اعتبارات و عدم خروج وام از شبکه تعریف شده تأکید کرد و افزود: دو دغدغه مهم در شهرستان اشتغال در حوزه‌های کشاورزی و گردشگری است.

وی بر تبدیل شیوه‌های سنتی دامداری و کشاورزی به شیوه‌های نوین تأکید کرد و با اشاره به بافت سنتی شهرهای شهرستان و شیوه تأمین معاش مردم از طریق نگهداری چند راس دام در خانه، افزود: در محدوده شهری نمی‌توان دام داشت و از سویی، زندگی افراد به این دام‌ها وابسته است و برای برون‌رفت از این امر باید مدل زندگی دامداری تغییر یابد.

یزدانی از دیگر دغدغه‌های مردم شهرستان به وضعیت نابسامان آرد و نان در شهرستان اشاره کرد و افزود: این وضعیت قابل تحمل نبوده و اینکه چرا صدای اعتراض مدیران بلند نشده بیانگر آن است که این مدیران در شهرستان ساکن نیستند که از نان آن مصرف کنند.

فرماندار سوادکوه با انتقاد از وضعیت نان شهرستان، کیفیت نان و میزان نظارت بر آن را پایین عنوان کرد و از جمله موارد مورد انتقاد به کاهش حدودا صد گرمی وزن چانه عصر نسبت به چانه صبح، عدم تابلو اطلاع‌دهنده شرایط در نانوایی، توزیع نامناسب آرد، وضع ظاهر و پوشش خبازان و وضعیت بهداشتی خبازی‌ها اشاره کرد.

مقام عالی دولت در شهرستان با انتقاد از تفاوت قیمت میوه و تره‌بار در دو شهر زیراب و پل‌سفید و گرانی آن به نسبت قائم‌شهر، این امر را ناشی از عدم نظارت دانست و خاطرنشان کرد: نظارت بر اصناف، بویژه در شهر پل‌سفید خوب نیست.

وی با انتقاد از مدیران غیرساکن در شهرستان، بر ضرورت حضور در شهرستان و زندگی در میان مردم برای اطلاع از وضعیت آنها، تأکید کرد و افزود: طرح تکریم ارباب رجوع باید در دستور کار باشد تا شکاف میان مسئولان و مردم و نارضایتی مردم به حداقل ممکن برسد.

یزدانی از جمله آسیب‌های حوزه خانواده که نتیجه نفوذ فرهنگ غربی است، به ازدواج‌های زمان‌دار و سفید و تبدیل خانواده به خانوار اشاره و برای مقابله با این آسیب‌ها بر تقویت فرهنگ دینی و ملی تأکید کرد و افزود: خانواده یک جمعی است که همه اعضا نسبت به هم احساس تعلق و مسئولیت دارند اما ما در خانوار چنین امری را شاهد نیستیم.