تاثیر تنبلی تخمدان در باروری زنان/اختلال شایع تخمدان پلی کیستیک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر افسانه محمدزاده، عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا، تخمدان پلی کیستیک را جزء شایع ترین اختلال فعالیت تخمدان در سنین باروری دانست و افزود: تنبلی تخمدان در اصطلاح به خانم‌های دچار تخمدان‌های پلی کیستیک اطلاق می‌شود. البته تنبلی تخمدان اصطلاح علمی نیست و در کتاب و مقالات از این اصطلاح نامی آورده نشده اما میان افراد جامعه این گونه جا افتاده است.

وی ادامه داد: در بیماری تخمدان پلی کیستیک تخمک گذاری به صورت منظم و مرتب انجام نمی‌شود. بنابراین سیکل‌های ماهانه به تعویق می‌افتد.

عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا، افزود: زمانی که تخمگ گذاری دیر به دیر اتفاق می‌افتد و نظم واقعی خودش را ندارد، تخمک‌ها از نظر قدرت باروری دچار مشکل می‌شوند و عدم تقارن بین تخمک و رحم، اثرات سوء بر باروری دارد. در واقع تخمدان پلی کیستیک اختلالات هورمونی ایجاد می‌کند که می‌تواند موجب ایجاد چاقی و یا پرمویی شود و حتی خطر سرطان رحم و سرطان سینه را نیز افزایش دهد.

این جراح و متخصص زنان و زایمان، خاطرنشان کرد: تنبلی تخمدان علاوه بر اینکه بر باروری خانم‌ها تأثیر می‌گذارد، بر سلامت کلی بدن هم اثرات سوئی دارد؛ چرا که خانم‌های مبتلا به آن مستعد ابتلا به فشار خون، چربی خون، دیابت و …، می‌شوند.

وی اظهار داشت: در واقع علل متعددی در ایجاد تخمدان پلی کیستیک موثر هستند، اما مهم‌ترین آن وجود یک مشکل عملکردی در محور هیپوفیز و هیپوتالاموس یا اختلالاتی مانند مقاومت به انسولین یا کم تحرکی و چاقی است.

محمدزاده تصریح کرد: به طور کلی درمان تخمدان پلی کیستیک به تظاهرات بالینی مختلف و شکایت بیمار بستگی دارد. به عنوان مثال، در صورتی که بیمار دچار ناباروری شده از داروهای تحریک تخمک گذاری استفاده خواهد شد. اگر شکایت بیمار از پرمویی باشد برای آن داروهای مخصوص وجود دارد، همچنین در موارد بی نظمی سیکل‌های ماهیانه استفاده از دارو برای تنظیم آن است.

وی افزود: در درمان تنبلی تخمدان تغییر سبک زندگی اهمیت بسیار زیادی دارد؛ به گونه‌ای که فرد باید فعالیت بدنی را افزایش دهد و به سمت پیروی از یک تغذیه سالم گام بر دارد. در صورتی که تنبلی تخمدان همراه با کم کاری تیروئید یا افزایش پرولاکتین خون باشد، باید این دو مسأله درمان شوند. متأسفانه PCO (سندروم تخمدان های پلی کیستیک) درمان قطعی ندارد، بلکه تظاهرات بالینی آن درمان می‌شود.

این کنفرانس علمی با هدف پرداختن به ابعاد مختلف سندرم تخمدان پلی کیستیک همچون: پاتوفیزیولوژی ناباروری در PCO ، تحریک تخمک گذاری در PCO، رژیم درمانی در PCO، PCOو ATR، کیفیت تخمک و جنین در PCO و لاپاروسکوپی LDD و PCO برگزار می شود و از امتیاز آموزش مداوم جامعه پزشکی برخوردار است.

این کنفرانس روز پنجشنبه ۲۱ تیر ماه در سالن اجتماعات مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا برگزار خواهد شد.