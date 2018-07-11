تجمع بزرگ عفاف و حجاب در مرند برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قهرمان زاده ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مرند با اشاره به هفته عفاف و حجاب اظهار داشت: علیرغم آغاز هفته حجاب و عفاف، متاسفانه هیچ بنری در سطح شهر نصب نشده است که باید مسئولان و دستگاه های اداری در جهت تبلیغ این فرهنگ اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی افزود: قرارگاه حضرت زینب(س) سپاه ناحیه مرند در هفته عفاف و حجاب برنامه های متنوع فرهنگی اجتماعی هنری را برگزار می کند.

فرمانده سپاه مرند خاطرنشان کرد: همایش و تجمع بزرگ عفاف و حجاب با عنوان «حفاظت از حریم خانواده» با سخنرانی حجت الاسلام نعمت زاده امام جمعه مرند همزمان با میلاد حضرت معصومه(س) روز ۲۴ تیرماه در پارک لاله میدان حضرت معصومه(س) شهر مرند برگزار می شود.

قهرمان زاده کنترل و ساماندهی اماکن عرضه پوشاک، برپایی نمایشگاه های محصولات عفاف و حجاب، پیگیری نشر و مطالب ترویجی پیرامون واقعه مسجدگوهرشاد، برگزاری کرسی های آزاداندیشی، ایستگاه پاسخ به شبهات شرعی و برگزاری جشواره «چادرهای آسمانی» را از جمله برنامه های هفته عفاف و حجاب برشمرد.

وی از تشکیل ستاد امربه معروف و نهی از منکر در هفته عفاف و حجاب خبر داد و عنوان کرد: گشت های عفاف و حجاب با همکاری نیروی انتظامی در سطح شهر مرند به مناسبت این هفته فعال می شود.

حضور خادمین حرم امام رضا(ع) در مرند

فرمانده سپاه مرند در بخش دیگری از سخنان خود از حضور خادمین امام رضا(ع) در مرند خبر داد و اظهار داشت: جمعی از خادمین حرم مطهر امام رضا(ع) ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۵ تیرماه از جلفا وارد شهر مرند می شوند و به مدت دو روز در این شهر حضور خواهند داشت.

قهرمان زاده زیارت و غبارروبی مزار شهدا، دیدار با امام جمعه مرند، حضور در مسجد قیام این شهر را از جمله برنامه های مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) عنوان کرد.

وی ادامه داد: خادمین حضرت ثامن الحجج(ع) روز سه شنبه با حضور در بیمارستان از بیماران عیادت کرده و در زندان نیز حضور پیدا می کنند، دیدار با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید خورشیدسوار شهید شاخص مرند نیز از جمله برنامه های حضور خادمین حرم مطهر امام رضا(ع) در شهرستان مرند است.