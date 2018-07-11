واکاوی مشکلات حمل و نقل فارس لازم است/ صادرات از بوشهر و بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر ، جمال رازقی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش استفاده از ظرفیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در توسعه تجارت فارس بیان کرد: حمل و نقل و زیرساخت های آن همواره یکی از دغدغه های صادرکنندگان استان به حساب می آید و از آنجا که صادرات شاهرگ حیاتی اقتصاد استان است واکاوی مشکلات آن لازم و ضروری است.

وی افزود: حمل و نقل از عواملی مهم و موثر در رشد صادرات است که تقویت زیرساخت های حمل و نقلی می تواند تا اندازه قابل توجهی هزینه ها و قیمت تمام شده کالاها را کاهش دهد.

رازقی اظهارداشت: بسیاری از کالاهای صادراتی استان فارس از طریق بندر بوشهر و بندر عباس خارج می شوند که به دلیل بعد مسافت امکان معطلی، تاخیر و خسارت اجتناب ناپذیر می باشد در حالی که اگر حمل و نقل به صورت یکسره و از طریق کانتینر صورت بگیرد این گونه عوارض تا حد زیادی کاهش می یابد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه رفع موانع فضای کسب و کار از مهمترین اولویت های ما در اتاق بازرگانی فارس است اضافه کرد: اتاق بازرگانی فارس مسایل مربوط به حوزه حمل و نقل صادرات را به صورت تخصصی بررسی و برای رفع آنها راهکارهای علمی و عملیاتی ارائه کرده است.

وی ادامه داد: در همین زمینه پس از دو سال کار کارشناسی در اتاق بازرگانی فارس، ترمینال دپو کانتینری در استان فارس راه اندازی شده است که این مهم اقدامی موثر در جهت تحول اقتصادی در استان است.

رازقی عنوان داشت: در بخش حمل و نقل هوایی و ایجاد کارگو صادراتی نیز کارهای خوبی در اتاق فارس انجام شده است که حمل و نقل دریایی و ریلی نیز از نیازهای بخش حمل و نقل استان فارس است.

وی با اشاره به آغاز به کار ترمینال دپو کانتینری در استان فارس تصریح کرد: ترمینال کانتینری استان با پیگیری های اتاق در منطقه ویژه در زمینه به مساحت یک و نیم هکتار افتتاح شده و آماده خدمات رسانی است.

رازقی افزود: تنها 5 درصد از کالاهای تولیدی استان از طریق کشتی حمل می شود که با راه اندازی ترمینال کانتینری در منطقه ویژه تا 30 درصد نیز افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: افتتاح این ترمینال باعث شده که در وقت و هزینه صرفه جویی شود زیرا در گذشته صادرکنندگان و واردکنندگان باید منتظر رسیدین کانتینر از استان های دیگر می ماندند که این مسئله هزینه حمل و نقل را نیز بالا برده بود و با وجود این ترمینال کانتینری خسارت به کالاهای صادرکنندگان به حداقل می رساند؛ و حالا که کالاها از منطقه ویژه اقتصادی بارگیری و پلمپ شده و به راحتی در کشتی بارگیری می شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهارداشت: همچنین بر اساس رایزنی های انجام شده مقرر شد دفتر هوپاد دریا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در شهر شیراز مستقر شود که مهمترین دستاورد استقرار این دفتر این است که تجار و صادرکنندگان ما واحدهای تولیدی ما که نیاز به کانتینر دارند نخواهد برای اسناد تنظیمی مراجعه به تهران کنند.

رازقی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در سال 96 تعداد چهار میلیون و 300 هزار تن کالا از استان فارس صادر شده که بالغ بر 72 درصد آن از طریق حمل و نقل دریایی صادر شده است.

وی ادامه داد: میزان صادرات استان در سال گذشته معادل یک میلیارد و 303 میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به سال 95 در حدود 25 درصد رشد داشته است.

رازقی عنوان داشت: این درحالی است که سال گذشته 26 هزار تن میوه و تره بار از طریق حمل و نقل هوایی و هواپیمایی مسافربری از استان صادر شده که علیرقم نبود کارگو در استان، آمار قابل توجهی است.

وی تصریح کرد: عراق، امارات، آلمان، افغانستان، قطر، کویت، سوریه، پاکستان، اتریش و ترکمنستان 10 کشور اول طرف تجاری کالاهای صادراتی استان فارس و کالاهایی مانند محصولات لبنی، مواد غذایی، عصاره و پودر شیرین بیان، فرش، کاشی و سرامیک عمده کالاهای صادراتی از فارس است.