۸۳ درصد جمعیت شهرستان مرند باسواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی نهضت سوادآموزی شهرستان مرند ابراز داشت: باید از پتانسیل ادارات و سربازان و دیگر ارگان ها در نهضت سوادآموزی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه ۸۳ درصدجمعیت شهرستان مرند باسواد هستند، ابراز داشت: شهرستان مرند از نظر میزان سواد در رتبه هفت استان آذربایجان شرقی قرار دارد که باید تمام توانمندی ها را جهت تغییر این روند بسیج کنیم.

فرماندار ویژه مرند اظهار داشت: تمام مجموعه ها باید با تقویت روابط بین بخشی، در جهت تحقق ریشه کن کردن بیسوادی تلاش کنند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه علم بازدارنده و سازنده است، تاکید کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در سوادآموزی داشته ایم، دولت نیز تلاش می کند تا بیسوادی را ریشه کن کند.

گرشاسبی تصریح کرد: شیوه های آموزش در عرصه های مختلف تغییر می کند، امروز شاید افرادی سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند اما با بهره گیری از تکنولوژی، امورات خود را پیش می برند.

فرماندار ویژه مرند در ادامه با اشاره به نقش تشکل های مردمی در جامعه اظهار داشت: مجمع یا تشکیل غیردولتی در این شهرستان تشکیل شود تا با بیسوادی مبارزه کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تثبیت وضع موجود و تحقق حجم ابلاغی، در پایان سال جاری، جشن تحقق حجم ابلاغی را برگزار خواهیم کرد.