فرم معلمان و دانش آموزان با نگاه بر البسه بومی منطقه تولید شود

حسین عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در ایام پایانی تابستان فعالیت های اولیای دانش آموزان و مدیران مدارس برای آماده سازی سال تحصیلی جدید آغار می شود، اظهارکرد: در این میان انتخاب پوشش مناسب جهت دانش آموزان به ویژه در مدارس دخترانه موضوعی قابل بررسی است .

وی با تاکید بر اینکه انتخاب پوششی متناسب با هنجارهای جامعه با نگاهی به فرهنگ ایرانی اسلامی در حوزه پوشاک همواره مورد توجه خانواده ها و مدارس بوده است، گفت: اگر پوشش انتخاب شده با نگاهی به البسه بومی هر استان، جغرافیا و اقلیم منطقه، طراحی و تولید شود تاثیرات مثبت آن را در روحیه دانش آموزان خصوصاً قشر نوجوان که در برهه حساسی از زندگی به لحاظ روانشناسی قرار دارند به وضوح می توان دید.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه پوشش معلمان به عنوان الگوی دانش آموزان مسئله قابل توجهی است، بیان داشت: کشورها ی زیادی هستند که علی رغم مدرن شدن هنوز پوشش بومی خود را حفظ نموده اند.

وی با اشاره به اینکه تنوع صنایع دستی بومی استان خراسان جنوبی به ویژه در گروه نساجی سنتی بر کسی پوشیده نیست، گفت: این تولیدات که به مدد سرپنجه هنرمندانه استادکاران و صنعتگران این استان تولید می شوند این قابلیت را دارند که فضای آموزشی را تنوع و نشاطی دوچندان بخشند.

عباس زاده اظهار امیدواری کرد: درسال تحصیلی جدید و درسالهای آتی بیشتر به این مساله مهم پرداخته و از سوی مدارس و خانواده ها مورد استقبال قرار گیرد.

برگزاری ۴۰ دوره آموزش صنایع دستی

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی همچنین از برگزاری ۴۰ دوره آموزش صنایع دستی در استان طی سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این دوره ها در راستای بسط، توسعه و ترویج رشته های صنایع دستی و فراهم نمودن زمینه اشتغال جوانان و نوجوانان جویای کار با تکیه بر روستاهای کمتر برخوردار برگزار شده است.

وی با بیان اینکه دوره های آموزشی در ۲۵ مرکز آموزشی شهری و روستایی برگزار شده است، افزود: در این دوره های آموزشی ۴۵۰ نفر از جوانان و نوجوانان جویای کار در سطح استان در رشته هایی همچون حوله بافی، سوزن دوزی بلوچ، قلم زنی و ... شرکت کرده اند.

وی بیان داشت: در ارائه آموزش های یاد شده سعی بر آن بوده تا هنرجویان با تولیداتی متناسب با نیاز بازار و سلیقه مشتری نیز آشنا شده تا بتوانند سهم بیشتری از بازار را با تولید اینگونه محصولات به خود اختصاص دهند.