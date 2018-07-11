به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعد از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد استان بوشهر اظهار داشت: بافت تاریخی بوشهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و احیای این بافت در دستور کار است.

وی اضافه کرد: در همین راستا به منظور هدف بازآفرینی و احیای بافت تاریخی در شهر بوشهر عملیات ساخت ۵۰ واحد مسکونی در بافت تاریخی و فرسوده در دست اجرا است که باید در اجرای آن تسریع شود.

استاندار بوشهر با اشاره به الزام دستگاه‌ها به تخصیص ۳۰ درصد اعتبارات عمرانی به احیاء و عمران بافت‌های ناکارآمد و فرسوده خاطرنشان کرد: تسهیلات خوبی برای احیای بافت تاریخی مصوب شده است.

وی خواستار کار و تلاش جهادی برای اجرای طرح احیا و بازآفرینی محلات و بافت فرسوده شد و ادامه داد: تاسیس واحد آتش نشانی در محلات جنوبی شهر بوشهر یکی از برنامه‌های است که باید در دستور کار باشد.

گراوند همچنین از راه‌اندازی مرکز مقابله با پرتوهای هسته‌ای خبر داد و بیان کرد: سند بازآفرینی محلات مختلف بافت فرسوده تدوین شود تا شاهد اجرای طرح‌ها بر اساس برنامه مورد نظر باشیم.

استاندر بوشهر از بافت تاریخی به عنوان هویت این استان نام برد و تصریح کرد: تخفیف عوارض شهرداری برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده باید در دستور کار باشد.