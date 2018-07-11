قاسمی: سفارتخانه های ایران در چارچوب کنوانسیون ها فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه با رد سخنان بی اساس و اتهامات مضحک مایک پومپئو در ادامه فضا سازی و جنگ روانی هدفمند علیه فعالیت سفارتخانه های ایران، گفت: سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون های بین المللی و روابط دو جانبه در کشورهای متوقف فیه و در جهت توسعه روابط دوستانه و مودت آمیز در کشورهای میزبان خود فعالیت می کنند.

قاسمی با اشاره به اینکه طرح اتهام علیه فعالیت های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، تلاشی دیگر از سوی آمریکا برای تخریب روابط خارجی کشورمان است خاطر نشان کرد: پمپئو در حالی این ادعاهای بی اساس را علیه کشورمان طرح می کند که شواهد گوناگونی از جاسوسی و اقدامات خرابکارانه سفارتخانه های آمریکا با صدها پرسنل نظامی و امنیتی در پوشش دیپلماتیک در منابع مختلف منتشر شده و تاریخ معاصر مملو از این نوع فعالیت های نامشروع و خلاف عرف و موازین بین المللی و نیز تخریب روابط خارجی کشورهای میزبان و دخالت در امور داخلی آنها است.