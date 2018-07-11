رسانه صهیونیستی اذعان کرد: غزه بزرگترین سلول انفرادی جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، تداوم جنایات های متعدد رژیم صهیونیستی باعث شد تا رسانه هاآرتص نیز سرمقاله امروز خود را با عنوان «غزه از بزرگترین زندان جهان به بزرگترین سلول انفرادی جهان تبدیل شده است» منتشر کند.

در سرمقاله امروز رسانه صهیونیستی هاآرتص، تحریم های جدید علیه نوار غزه اقدامی وحشیانه توصیف شده و در ادامه آمده است: اقدامات تنبیهی اخیر اسرائیل علیه نوار غزه، آن را از وسیع‌ترین زندان جهان به بزرگترین سلول انفرادی دنیا تبدیل کرده است.

در این سرمقاله با اشاره به موافقت بنیامین نتانیاهو و آویگدور لیبرمن نخست‌وزیر و وزیر جنگ این رژیم با پیشنهاد گادی آیزنکوت فرمانده ارتش این رژیم برای بستن معبر «کرم ابوسالم» به عنوان تنها گذرگاه تجاری غزه و کوچک کردن محدوده ماهیگیری فلسطینیان آمده است: موافقت با چنین پیشنهاد وحشیانه ای از نیرنگ های اسرائیل است. این اقدام نه تنها نشانه سقوط اسرائیل و شکست آن در برابر حملات بادبادکی است، بلکه علامت فرار آن از راه حل حقیقی است.

سرمقاله مذکور در ادامه می افزاید: تل‌آویو برای وادارکردن حماس به توقف حملات خود علیه اسرائیل تاکتیک محاصره طولانی و جدی نوار غزه همزمان با حملات هوایی را به کار برده است. این آخرین اقدام اسرائیل پیش از حمله مستقیم آن به غیرنظامیان غزه و قتل هدفمند رهبران حماس است.

مطلب مذکور می افزاید: اسرائیل در واکنش به ادامه حملات بادبادکی از نوار غزه، «کرم ابوسالم» به عنوان تنها گذرگاه تجاری غزه را بسته و محدودیت های وارداتی علیه این منطقه را اعمال کرده است. این محدودیت ها شامل ممنوعیت واردات اکثر کالاها به جز مواد غذایی، لوازم پزشکی،‌ علوفه، گندم و غیره است.

لازم به ذکر است، نیکلای ملادینوف هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند سازش در خاورمیانه ساعاتی پیش در بیانیه ای تصریح کرد که نسبت به نتایج تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر ممانعت از واردات کالا به نوارغزه از گذرگاه کرم ابوسالم احساس نگرانی کرده و خواهان لغو آن است.

این در حالیست که رژیم صهیونیستی از دوشنبه واردات کالا به نوارغزه از طریق گذرگاه تجاری کرم ابو سالم و یا صادرات کالا از این منطقه به خارج را ممنوع اعلام کرد.

این تصمیم شامل ممنوعیت واردات کالا به غزه و بالعکس صادرات کالاهای این منطقه است و مسافت مجاز برای ماهیگیری فلسطینیان نیز از ۹ مایل به ۶ مایل کاهش خواهد یافت.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر تهدید کرده بود که اگر ارسال بادبادکهای آتش زا به سمت اراضی اشغالی متوقف نشود، این رژیم مجازات های سنگین تری را بر غزه اِعمال می کند.