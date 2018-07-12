۹ بوکسور جوان گیلانی به مسابقات قهرمانی منطقه ۲کشور اعزام شدند

امین قاسمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی بوکس منطقه ۲ کشوری در رده سنی جوانان به میزبانی استان آذربایحان شرقی و شهر اهر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه از استان گیلان نیز ۹ بوکسور جوان در این رقابت ها شرکت می کنند، افزود: این رقابت ها از روز پنج شنبه به مدت دو روز در شهر اهر برگزار می شود.

رئیس هیئت بوکس گیلان عرفان رفیعی در وزن ۴۹ کیلو، در ۵۲ کیلو ساسان دهسرایی، ۵۶ کیلو شاهین عطایی، ۶۰ کیلو امیرحسین دولتی، در وزن ۶۴ کیلو مهران حقگوی، ۶۹ کیلو علی لطفی، در وزن ۷۵ کیلو محسن فرجی نژاد، ۹۱کیلو محمدحسین علیپور و عقیل منانی نیز در وزن ۹۱+ نفرات اعزامی به این رقابت ها هستند.

وی با بیان اینکه این نفرات به مربیگری سعیدکوهی و محسن مرغوب به این رقابت ها اعزام می شوند، خاطرنشان کرد: استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و گیلان حضور دارند.

قاسمی پور یادآورشد: این رقابت ها ساعت ۱۶ عصر امروز (پنج شنبه) در سالن ولیعصر(عج) دانشگاه آزاد اسلامی اهر آغاز می شود.