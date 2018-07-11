به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ریاحی ظهر امروز در کارگروه تخصصی اشتغال استان یزد، سهمیه یزد برای تسهیلات اشتغال فراگیر را ۱۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی افزود: ۱۳ درصد از این میزان سهمیه به متقاضیان پرداخت شده که استان یزد در این زمینه پس از استان‌های لرستان، گیلان، اردبیل و همدان، رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به اینکه در استان یزد نیز میزان استقبال با پیش‌بینی‌ها مغایر بود، بیان کرد: علت عدم استقبال، سود بالای این طرح است که سبب می‌شود متقاضی رغبتی به دریافت آن نداشته باشد.

ریاحی ادامه داد: سود طرح اشتغال فراگیر ۱۸ درصد است که در مقایسه با طرح اشتغال روستایی عشایری که کمتر از آن است، متقاضی کمتری دارد و به نسبت متقاضیان فعالیت در بخش اشتغال روستایی بیشتر از بخش‌های دیگر است.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات عنوان کرد: برخی بانک‌ها عملکرد مناسبی در زمینه پرداخت نداشتند که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.

ریاحی عنوان کرد: در آئین نامه ابلاغی عنوان شده که تا سقف ۱.۵ برابر سهمیه تسهیلات ۱۰۰ درصدی استان باید طرح مصوب شود و با توجه به اینکه ما در استان یزد رقمی نزدیک به سه برابر را به تصویب رساندیم، پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از نارضایتی متقاضیان تا تعیین تکلیف طرح‌های معرفی شده یک ماه را طرح مصوب در قالب کمیته فنی شهرستانی و استانی نداشته باشیم تا پرداختی‌ها مشخص شود.