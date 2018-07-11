اردوغان و مرکل دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دیدار دو جانبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حاشیه نشست دو روزه کنونی سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بروکسل واقع در اتریش آغاز شد.

تا کنون اطلاعات بیشتری درباره محورهای مطرح در این نشست ۴۰ دقیقه ای رسانه ای نشده است؛ اما پیش بینی می شود تنش ها میان دو کشور از موضوعات مهم این دیدار باشد.

مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه، خلوصی آکار وزیر دفاع و ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز در دیدار اردوغان و مرکل حضور داشتند.

ترکیه چندی پیش ۶ فعال مدنی از جمله یک آلمانی را بازداشت کرد که این اقدام به تنش ها در روابط ترکیه و آلمان دامن زد.

همچنین، ترکیه با دیدار تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان با سربازان آلمانی که در پایگاه اینجرلیک ترکیه مستقر هستند، مخالفت کرد. ترکیه شماری از این نمایندگان را به ارتباط داشتن با پ‌ک‌ک متهم کرده بود.

بازداشت یک روزنامه نگار آلمانی تُرک‌تبار در ترکیه و خروج نیروهای آلمانی از این کشور بر مناسبات دو کشور تا جائی سایه انداخت که درنهایت برلین ضمن تهدید به توقف سرمایه گذاری در آنکارا اعلام کرد که مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا نیز باید متوقف شود.