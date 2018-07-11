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۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۳

با حضور معاون رئیس جمهور:

واحد هزار رأسی پرورش گاو شیری در لرستان کلنگ زنی شد

واحد هزار رأسی پرورش گاو شیری در لرستان کلنگ زنی شد

خرم آباد- واحد هزار رأسی پرورش گاو شیری با حضور معاون رئیس جمهور در لرستان کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ زنی واحد هزار راسی پرورش گاو شیری عصر چهارشنبه با حضور معاون رئیس جمهور، استاندار لرستان و جمعی مدیران استان برگزار شد.

این واحد شامل واحد گاو شیری هزار راس مولد، دو هزار راس «کل گله» بوده و سالانه ۱۰ هزار تن تولید شیر، ۱۴۰ تن گوشت قرمز، ۵۰۰ راس «تلیسه» تولید خواهد داشت.

جمع کل سرمایه گذاری ۲۳۰ میلیارد ریال، کل تسهیلات اعطایی ۱۵۰ میلیارد ریال و سهم مجری پروژه ۸۰ میلیارد ریال است.

با احداث این واحد ۸۰ مورد به صورت مستقیم و ۲۴۰ مورد نیز به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی صورت می گیرد و در منطقه «گریت» احداث می شود.

کد مطلب 4344541

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