بوی بد کانال های آب عبوری از داخل پاکدشت مردم را آزار می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کوچکعلی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص انتقادات مردمی درباره آسفالت کنار کانال آب پاکدشت بیان کرد: در نظر داریم در کنار کانال آب جدول گذاری و نرده کشی کرده و آسفالت خوب انجام دهیم.

وی افزود: هدف اصلی ما این است که مردم بتوانند از امکانات به خوبی استفاده کنند و نیز از سقوط مردم و خودروهای عبوری به داخل کانال آب جلوگیری شود.

وی با بیان این که این کانال ها از داخل شهر عبور می کنند، گفت: اداره آب موظف به زیباسازی این کانال ها است، باید به فکر مردم باشیم.

کوچکعلی گفت: بوی بد برخی از این کانال ها مردم را آزار می دهد و ما به این امر اعتراض داریم.

وی اضافه کرد: این کانال ها متعلق به اداره آب است و وظیفه اداره آب این است که آن ها را درست و زیباسازی کند، حالا شهرداری پاکدشت آمده و متولی این کار که وظیفه اداره آب بوده، شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر پاکدشت افزود: شهرداری بودجه ای را برای زیباسازی و نرده کشی اطراف این کانال ها مصوب کرده و در حال انجام است.

وی اضافه کرد: حال اداره آب اعتراض کرده و جلوی کار ما را گرفته است، البته طی جلسه ای که با آن اداره داشتیم رضایت آنها را جلب کردیم که این کار برعهده ما باشد و ما انجام بدهیم.

کوچکعلی گفت: یکی از کارهایی که وظیفه ما است و امیدواریم انجام بشود اینکه کانال های آب در شهرستان را بپوشانیم و امیدوار هستیم که اداره آب این مجوز را به ما بدهد و با این کار مخالفت نکند.