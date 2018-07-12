۲۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

مدیرکل منابع طبیعی گلستان:

آتش سوزی جنگل های کلاله اطفاء شد

کلاله- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از اطفاء کامل آتش سوزی جنگل های سوزنی برگ کلاله و مراوه تپه خبر داد.

ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴:۳۰ چهارشنبه آتش از مزارع کشاورزی حاشیه جنگل، به جنگل های سوزنی برگ کلاله سرایت کرد.

وی با اشاره به این که آتش سوزی در دو منطقه قرانکی مراوه تپه و ارتفاعات یل چشمه کلاله اتفاق افتاده بود، افزود: این حریق با کمک نیروهای مردمی و داوطلب، نیروهای منابع طبیعی، آتش نشانی و فرمانداری کلاله و مراوه تپه اطفاء شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان این که هنوز وسعت آتش سوزی در کلاله و مراوه تپه مشخص نشده است، یادآور شد: در آتش سوزی هفته گذشته ۲۵۰ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی گلستان در آتش سوخت.

