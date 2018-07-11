به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر جمعه‌ای بعدازظهر چهارشنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان، ضمن بیان اینکه برجام تمام مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کرد اما این توافق می‌توانست اقتصاد ایران را ارتقا ببخشد، بیان کرد: اکنون آمریکا با خروج از برجام در حقیقت به اقتصاد این کشور آسیب‌زده و این امری مشهود محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه خروج آمریکا از برجام تولید و اقتصاد ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده که باید به آن اذعان داشت، افزود: در این برهه حساس باید همدلی و اتحاد را در سایه وحدت بین تمام مردم و مسئولان نظام تقویت کرد چراکه در سایه همدلی می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم.

ضرورت تعامل با دنیا

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با انتقاد از برخی که وی آن‌ها را بدبینان به تعاملات خارجی ایران می‌نامد، تأکید داشت: توسعه روابط بین‌المللی نقش مؤثری در رونق و بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا می‌کند چراکه می‌تواند درب‌های بازارهای جدید دنیا را به روی تولیدات کشور باز کند.

جمعه‌ای بیان کرد: آن کسانی که فکر می‌کنند اقتصاد ایران اسلامی بی‌نیاز از دنیا است، عاملان اصلی رانت خواری هستند چرا که سودشان را در این تعاملات، گم شده می بینند حال آنکه تعامل با دنیا می‌تواند به ورود ایران به بازارهای جهانی منجر شود.

وی افزود: فعالیت اقتصادی وابسته به روابط بین‌المللی محسوب می‌شود و چه کسی می‌تواند بگوید که بدون رابطه با دیگران می تواند ارتقای اقتصادی یابد لذا ما معتقد هستیم که فعالیت خارج از مرزها بر وضعیت اقتصادی درون مرزها تاثیر بسزایی می‌گذارد.