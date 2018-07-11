یکپارچه سازی بیمه ها قدرت چانه زنی را بالا می برد



به گزارش خبرنگار مهر ، مدیرعامل بیمه سلامت چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا با یکپارچه سازی سازمان های بیمه موافقید، گفت: هزینه های بخش های نظارتی و رسیدگی کاهش می یابد اما مقاومت هایی وجود دارد با اینکه قانون گذار هم حکم کرد اما این موضوع تاکنون روی نداده است.

طاهر موهبتی در عین حال عمده مشکلات این حوزه را منابع دانست اما افزود: به مرور این مشکل حل می شود و باید خود را برای مشکلات جدی تر آماده کنیم.



وی در ابتدای این نشست خبری با اعلام اینکه سازمان بیمه سلامت حدود ۲میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش در فارس دارد، گفت: اغلب بیمه شدگان سلامت، روستایی هستند.



موهبتی با تکذیب توقف بیمه رایگان سلامت، افزود: از آنجاکه معتقدیم محرومان باید تحت حمایت قرار بگیرند به این مسیر ادامه می دهیم.



وی یادآور شد:صندوق بیمه کارکنان دولت ۳۶۰هزار نفر در فارس را پوشش قرار می دهد و بیمه سلامت همگانی ایرانیان ۹میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش دارد.



مدیر عامل بیمه سلامت با اعلام اینکه ۶۶هزار نفر بیمار خاص در کشور تحت پوشش این سازمان هستند، افزود: سالانه هزار میلیارد برای این بیماران هزینه می شود؛ ۷درصد هزینه سالانه سلامت صرف بیماران خاص می شود.



موهبتی در ادامه گفت: زمانی که بیمه سلامت به وزارت بهداشت واگذار شد داروخانه ها از ۱۳ماه معوقات به نقطه ای رسیدند که اکنون به روز هستند، اما داروخانه های دولتی با یکماه تاخیر دریافت می دارند، این درحالیست که پرداخت هزینه های پاراکلینیکی بخش خصوصی هم بدین شیوه می باشد.



وی با این وجود اعلام کرد: از اول فروردین به روز بدهی ها پرداخت شده است و وضعیت پرداخت بدهی به داروخانه ها در طول ۲۰ سال گذشته بی نظیر بوده است.



به گفته مدیرعامل بیمه سلامت در رابطه با بیماری های خاص، ۶ بیماری قانون تعریف کرده که شامل ۶۶هزار نفر است و هزار میلیارد تومان هزینه دارند، این در حالیست که بیماران ام اس نود درصد داروهایشان قابل پرداخت است.





وی به خبرنگار مهر درباره عدم توزیع داروی آهن زدای وارداتی پاسخ داد: ما هم بابت این روند با آنان همدردی می کنیم و تلاش خواهیم کرد این دارو به سیستم توزیع باز گردد کما اینکه به گفته معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی داروی دسفرال و اکسجید در حال توزیع است.

این درحالیست که به گفته مدیرعامل بیمه سلامت هیچ یک از داروهای خاص از پوشش خارج نشده، زیراخط قرمز ما قطع نشدن بیمه رایگان است تا به مردم لطمه ای وارد نشود.



موهبتی با تایید اینکه ۲۱۹ میلیارد تومان از این بابت تامین نشد و پیشتر اگر نانی قرار بود میان ۶ نفر تقسیم شود حال باید بین ۹ نفر تقسیم شود، افزود: در رابطه با سقف بیمه تفاهم نامه ای منعقد کردیم و تعهد کردیم ۷درصد را پرداخت کنیم و در قبال آن دانشگاه ها هم مدیریت مصرف انجام دهند.



وی با این وجود عنوان کرد: چنانچه منابع محدود شد مجبور به اولویت بندی هستیم.



وی پیرامون بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی اعلام کرد: ۵۱۵ میلیارد تومان بدهی به بخش درمانی و بخش دانشگاهی داریم.



موهبتی در عین حال تصریح کرد: برابر قانون برنامه از داروهای برند نباید حمایت کنیم اما جاهایی که مردم اذیت می شوند باید ملاحظاتی داشته باشیم.



با این وجود مدیرعامل بیمه سلامت از همپوشانی ۴میلیون و ۸۰۰ هزار نفر میان بیمه تامین اجتماعی و سلامت خبر داد که تا پایان سال جاری ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش می یابد و در این راستا در ۵۴۰ بیمارستان حذف دفترچه داشتیم.