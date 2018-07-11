جنگ امروز دشمن اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف عصر چهارشنبه در گردهمایی رزمندگان تبلیغات دفاع مقدس با اشاره به اینکه دشمن به دنبال بدبین کردن مردم نسبت به آینده است، اظهار داشت: دشمن در تلاش است تا مردم را مقابل همدیگر قرار دهد.

وی عنوان کرد: ۹۰ درصد خوراک اطلاعاتی جنگ روانی دشمن از داخل تامین می شود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه دشمن از هر حادثه برای ایجاد جنگ روانی استفاده می کند، بیان کرد: باید در مقابل جنگ روانی دشمن ایستاد.

وی با اشاره به اینکه دشمن از هر حادثه ای در راستای اهداف شوم خود استفاده می کند، بیان کرد: دشمن در حادثه برخورد اتوبوس با نفت کش در سنندج بهره گیری کرده است و بیان کرده است که راننده نفتکش عراقی بوده است و این راننده می خواسته سوخت به عراق ببرد که دادستانی به صراحت این خبر را تکذیب کرده است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: دشمن با بیان این مورد می خواهد القا کند که ایران در عراق حضور دارد.

اقتدار کشور مرهون رشادت ها و ایثارگری های شهدا در هشت سال دفاع مقدس است

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی بیش از گذشته مقتدر شده است، بیان کرد: اقتدار امروز کشور مرهون رشادت ها و ایثارگری های شهدا در هشت سال دفاع مقدس است.

وی بیان کرد: شهدای انقلاب اسلامی با گذشتن از خون خود موجب عزت و اقتدار امروز کشور شده اند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: جنگ امروز استکبار جهانی در مقابل کشور جنگ اقتصادی است.

وی بیان کرد: دشمن اقتصاد کشور را هدف قرار داده است و به دنبال این است که از این طریق به اهداف شوم خود جامه عمل بپوشاند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران مستحکمتر از آن است که با جنگ روانی دشمن دچار خدشه شود.