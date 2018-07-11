به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین باقری عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سرمایهگذاری خارجی در صورتی میتواند در شرایط فعلی کشور سرمایهگذاری کند که ما از شرکتهایی که نیازمان را تأمین میکنیم دعوت کنیم تا در کشور ما واحد تولیدی راهاندازی کنند این در حالی است که ما با این روش کار واردات برخی کالاها را انجام میدهیم ولی اشتغال برای کشور ما دارد.
وی افزود: سرمایهگذاران خارجی میتوانند با حضور در ایران و برخی مواد اولیه که نسبت به سایر کشورها در کشور ما بهوفور بیشتر یافت میشود با راهاندازی مراکز فرآوری، تولیدات را به کشور خود صادر کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی ادامه داد: اگر در حال حاضر سرمایهگذار خارجی بخواهد در ایران سرمایهگذاری کند از طریق کدام بانک میخواهد ارز وارد کشور کند؟ و اگر قرار باشد سرمایه لازم سرمایهگذاران خارجی از طریق صرافیها تأمین شود ریسک بزرگی میکنیم در حالی که هیچ کشوری اینگونه ریسکپذیر نیست.
باقری تأکید کرد: هیچ تجار خارجی حاضر نمیشود سرمایهای که در اختیار دارد به دست صراف سپرده و در ایران از وی دریافت کند و دوم اینکه دولت میگوید ارزی که وارد کشور میشود بایستی به قیمت ارز دولتی دریافت کند و اگر موقع خروج از کشور بخواهد ارز را پس بگیرد دولت نمیخواهد که همان ارز را با قیمت دولتی تحویل دهد.
وی بابیان اینکه استان آذربایجانشرقی ظرفیتها و پتانسیلهای بسیاری برای جذب سرمایهگذاران خارجی دارد، گفت: حال بیایید مقایسه کنیم اگر بخواهیم شرکتی در ترکیه و ایران به ثبت برسانیم چه مدتزمانی باید صرف کنیم بهطوری که کسی برای مشکلساز نمیشود بلکه ما خودمان برای خودمان مشکل ایجاد میکنیم لذا باید همه قبول کنیم که ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران هنر نیست.
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