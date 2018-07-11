چهارمین جشنواره مالک اشتر اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد ارتش، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره مالک اشتر اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش، صبح امروز با حضور سرتیپ محمد محمودی، معاون اجرایی ارتش در تالار همایش حضرت امام خمینی (ره) این ستاد برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین حسین صنعت پور امیری، رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش در این مراسم با بیان اهمیت خاص و نتایج اثربخش جشنواره مالک اشتر که با تدابیر نورانی فرماندهی معظم کل قوا در مجموعه نیروهای مسلح شکل گرفته است، گفت: این جشنواره توانسته است زمینه های ایجاد رقابت مثبت بین نیروهای مسلح، هم افزایی بیشتر و حرکت های رو به جلو در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران و بویژه سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و ادارات تابعه آن را تقویت نماید.

حجت الاسلام والمسلمین صنعت پور همچنین با تقدیر از عملکرد مناسب و ارائه شایسته گزارش های اشراف معاونت های اداره عقیدتی سیاسی ستاد آجا و عقیدتی سیاسی های تابعه این ستاد به منظور ارزیابی کمی و کیفی فعالیت ها، بررسی میزان تحقق اهداف و اثربخشی برنامه ها گفت: انعکاس واقعیت ها و ارائه صادقانه و متعهدانه عملکردها در گزارش های اشراف به عنوان یک اصل مهم می تواند سلسله مراتب فرماندهی را در اشراف بهتر و دقیق تر نسبت به زیرمجموعه خود یاری رساند.

در ادامه این مراسم، سرهنگ قهرمانی، رئیس دبیرخانه اشراف سازمان عقیدتی سیاسی ارتش طی سخنانی از عملکرد مثبت و حرکت رو به جلوی اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش در ارائه گزارش های اشراف و حضور موفق در جشنواره مالک اشتر تقدیر و تشکر کرد و سرهنگ شعبانپور، معاون طرح و برنامه و بودجه اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش نیز گزارشی از روند برپایی چهارمین جشنواره مالک اشتر در سطح این اداره را ارائه نمود.

همچنین در پایان این مراسم با حضور امیر سرتیپ محمودی از برگزیدگان چهارمین جشنواره مالک اشتر اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش تقدیر شد.