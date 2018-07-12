  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۱ تیر ۱۳۹۷، ۶:۰۶

مایک پنس:

روند مذاکره با کره شمالی می تواند به خلع سلاح این کشور بیانجامد

روند مذاکره با کره شمالی می تواند به خلع سلاح این کشور بیانجامد

معاون اول رئیس جمهور آمریکا گفت ترامپ معتقد است که روند مذاکرات کنونی می تواند به خلع سلاح کامل کره شمالی منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پنس» معاون «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا گفت وی همچنان به نتیجه بخش بودن مذاکرات واشنگتن-پیونگ یانگ امیدوار است.

پنس این سخنان را در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز و در پاسخ به سوالی در خصوص وجود تردیدهایی نسبت به سرانجام مذاکرات دو جانبه آمریکا و کره شمالی بیان کرد.

وی گفت ترامپ همچنان بر این باور است که سران دو کشور در سنگاپور توافق کردند کره شمالی به طور کامل خلع سلاح شود و این روندی است که آمریکا قادر به انجام آن است.

به گفته معاون ترامپ خلع سلاح کامل کره شمالی نه یک موضوع جنبی که موضوع اصلی مذاکرات رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی بوده است.

«دونالد ترامپ» دو روز پیش در پیامی توئیتری نوشت: مطمئنم که کیم جونگ اون به قراردادی که امضا کردیم  و حتی از آن مهم تر دستی که به هم دادیم پایبند می ماند. ما برای خلع سلاح هسته ای کره شمالی توافق کردیم. از طرف دیگر به علت اقدامات ما در خصوصو کالاهای چینی و اعمال تعرفه ها،چین ممکن است که فشار منفی به این توافق وارد کند.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روزهای جمعه و شنبه (۶ و ۷ ژوئیه) در پیونگ‌یانگ، پایتخت کره شمالی، مذاکرات فشرده‌ای با کیم یونگ چول، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی این کشور، انجام داد. کیم از افراد نزدیک به کیم جونگ اون، زمامدار کره شمالی است.

کد مطلب 4344651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها