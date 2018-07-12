اقدامات زیر ساختی برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مروج الشریعه عصر چهارشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: شرایط امروز کشور از منظر اقتصادی با گذشته بسیار متفاوت است و بر این اساس نمی‌توان با روال عادی گذشته امور را پیگیری کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به جنگ اقتصادی علیه کشور، بیان کرد: همه ارکان و قوای نظام به کمک دولت آمده‌اند تا رویای کسانی که می‌خواهند ایران از بعد اقتصادی زمین گیر شود تحقق پیدا نکند.

مروج الشریعه ادامه داد: باید برای عبور از شرایط فعلی توانمندی‌های داخلی و ارتباطات بین‌المللی که برایمان مقدور است را جدی بگیریم.

وی با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی محل بررسی، تجزیه و تحلیل داده‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی برای برون رفت از شرایط موجود است، گفت: اطمینان داریم نخبگان اقتصادی با خلاقیت و نوآوری راه‌هایی برای عبور به سمت شرایط مطلوب‌تر پیدا می‌کنند.

استاندار خراسان‌جنوبی بیان کرد: در حوزه تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی هر گونه اقدام لازم در حوزه زیر ساختی از جمله ایجاد یک شرکت تعاونی یا کنسرسیوم را در حدأقل زمان ممکن ایجاد کنیم تا هیچ کارخانه و واحد صنعتی به واسطه نبود ماده اولیه با مشکل در تولید رو به رو نشود.

مروج الشریعه ادامه داد: همچنین در حوزه معافیت‌های مالیاتی و مشکلاتی که برخی از واحدهای صنعتی در این زمینه دارند می‌توان یک ورکشاپ آموزشی برگزار کرده و با تبیین مواد قانونی مرتبط با بحث مالیات به سؤالات صاحبان صنایع در این زمینه پاسخ گفت.

وی جنوبی افزود: در شرایط فعلی که با یک جنگ اقتصادی رو به رو هستیم نباید برای انجام مسئولیت و وظیفه، خود را محدود به ساعت و وقت مشخص بکنیم بلکه در هر زمان و شرایطی باید آماده برنامه‌ریزی برای باز کردن گره‌ها باشیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نیازمند تلاش و همت جهادی هستیم، گفت: دولت با تدابیری چون ایجاد بازار ثانونیه ارز تا حد زیادی توانسته است از شدت التهابات بازار ارز بکاهد و ثبات نسبی در این زمینه ایجاد کند.

مروج الشریعه اظهار کرد: دولت از نخبگان و فعالان بخش اقتصادی تقاضا می‌کند که برای رفع مشکلات و شرایط موجود با ارائه پیشنهادهای راهگشا دولت را یاری کند چرا که هم نوایی و همدلی بیش از هر چیز در فضای امروز کشور لازم و ضروری است.

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