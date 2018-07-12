طی پنج سال گذشته ۱۰ هزار و ۷۰۰ حافظ قرآنی در زنجان تربیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر جنتی شامگاه چهارشنبه در محفل قرآنی در دارالقرآن کریم زنجان، یکی از رسالت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در بحث قرآنی و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه است.

وی اظهار کرد: برگزاری آزمون‌های قرآنی به‌صورت ویژه از مرحله شهرستانی شروع و تا مرحله بین اللملی ادامه دارد که این سازمان انجام می‌دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: خوشبختانه در ۴۱ دوره مسابقات قرآن کریم در مرحله استانی استان عملکرد خوبی داشته است.

جنتی بر تقویت و تبیین فرهنگ قرآنی در جامعه تأکید کرد و افزود: جامعه‌ای که به سمت قرآن و ارزش‌های دینی پیش برود آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

وی به اهداف برگزاری مسابقات قرآنی اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این مسابقات تقویت فعالیت‌های نهادهای قرآنی و تشویق جوانان به فعالیت‌های قرآنی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ابراز کرد: سالانه بیش از ۲ هزار حافظ قرآنی در استان زنجان تربیت می‌شود و طی پنج سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ حافظ قرآنی در استان تربیت‌شده است.

جنتی افزود: مقام معظم رهبری بر تقویت فعالیت‌های قرآنی تأکیددارند و این سازمان بر تحقق این امر مهم برنامه‌ریزی لازم را دارد.