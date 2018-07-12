اعزام کاراته کاهای قزوینی به رقابت های قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شیتوریو هایاشی استان با ۱۰ کاراته کا به رقابت های قهرمانی کشوری این سبک با هدایت محمدرضا صمدی به تبریز اعزام شد.

همچنین تیم کاراته سبک شوتوکان با ۴۰ کاراته کا و هدایت مرتضی کرمی و حمایت شهرداری آبیک در رقابت های سبکی بندر انزلی شرکت می کند.



بانوی قزوینی سرپرست کل رقابت های کشتی قهرمانی کشور شد

حمیرا صابری راد بانوی قزوینی از سوی فدراسیون کشتی به عنوان سرپرست کل مسابقات کشتی آلیش قهرمانی بانوان کشور در استان گلستان انتخاب شدند.

این مسابقات تا فردا در گرگان پیگیری می شود.

تیم استان در رقابت های شنا آب های آزاد کشور سوم شد

در پایان این رقابت ها، سید حسن بابایی در رده سنی بزرگسالان قهرمان شد و آرین قلعه نویی در رده نوجوانان عنوان چهارم را کسب کرد.

تیم بزرگسالان استان هم با ترکیب، سید حسن بابایی، وحید کشاورز و نیما ارباب مقام سوم را کسب کردند.

این رقابت ها طی دو روز در کردستان برگزار شد.



بانوی قزوینی به مرحله جدید اردوی تیم ملی کبدی دعوت شد

فاطمه خدا بنده لو از قزوین به اردوی یازدهم تیم ملی بانوان دعوت شد.

یازدهمین اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان از امروز تا ۵ مرداد به میزبانی مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار می شود و در ادامه ملی پوشان برای برگزاری اردوی تمرینی راهی کشور هندوستان خواهند شد.