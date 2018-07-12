قطعی مکرر برق در گرمای ۵۱ درجه شهرهای ایلام/مدیریتی وجود ندارد

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: این روزها مردم استان ایلام شاهد گرمای بی سابقه هوا هستند، دمای هوا در برخی از شهرهای استان از جمله مناطق گرمسیری دهلران و مهران به دلیل هم مرز بودن با مناطق گرمسیر عراق از ۵۰ درجه هم گذشته است.

مجتبی میهن پرست، رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دمای هوای استان طی دو روز گذشته به بالاترین درجه خود رسیده و مناطق سردسیر استان دمای ۴۲ درجه و شهرهای مهران و دهلران دمای بالای ۵۰ درجه را تجربه کردند.

وی افزود: امروز از شدت گرما کاسته می شود اما قطعا موج های گرما در استان طی تابستان ادامه دارد.

گرمای بی سابقه در کنار بی تدبیری مسئولان باعث شده برق در بیشتر مناطق استان به طور مکرر قطع شود، مردم دهلران و مهران در گرمای طاقت فرسا شاهد قطعی مکرر برق هستند.

توضیحات اداره برق راجب خاموشی ها

هادی شیرخانی مدیر عامل شرکت برق استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ابتدا بر خود واجب می‌دانیم از هم استانی های عزیز و گرانقدر به خاطر شرایط پیش آمده(قطعی های برق) و سختی های تحمیل شده عذرخواهی می کنیم.

وی گفت: این شرکت فقط متولی توزیع برق است و در خصوص تولید و تامین برق هیچگونه ابزاری در اختیار نداشته و ندارد و گواهی می دهیم که مجموعه همکاران تلاش گر ما کوچکترین قصوری در این زمینه نداشته اند.

شیرخانی بیان داشت: متاسفانه به علت کمبود بارش و نزولات جوی در سال آبی گذشته در حوزه آبریز سدهای تولید برق در کشور متاسفانه مقدار شش هزار مگاوات برق آبی را امسال در اختیار نداریم، از طرفی به علت افزایش دما و هجمه ی مصرف بی‌رویه برق ناشی از استفاده از کولرهای گازی و عمدتا غیر استاندارد(که مصرفی حداقل معادل ۳ برابر یک کولر استاندارد را دارند) به ناچار برای نجات شبکه برق کشور و جلوگیری از خاموشی سراسری، وزارت نیرو، به اجبار اقدام به مدیریت بار اضطراری کرده و در این راستا به صورت روزانه و با در نظر گرفتن نقطه تعادل تولید و مصرف وتمامی شرایط و جوانب آن مقدار از مصرف را که امکان تامین نیست، مدیریت می کند.

وی افزود: در این راستا سهمیه هر استان متناسب با میزان برق مصرفی و نه تعداد جمعیت اعلام و اعمال می شود.

شیرخانی عنوان کرد: لذا این شرکت با توجه به اینکه فقط توزیع کننده انرژی است و مراکز تولیدی در اختیار این شرکت نیست و به ناچار اقدام به اجرا و تدوین برنامه ای متناسب با شرایط استان اقدام کرده است.

مناطق گرمسیر استان

وی افزود: در مناطق گرمسیری استان اعمال مدیریت بار اضطراری در بازه های زمانی یک ساعته و در ساعات اولیه شروع کمبود ( معمولاً حوالی ۱۱ الی ۱۳ ) و ساعات پایانی که اغلب از ساعات ۱۸ عصر به بعد است، اقدام می کند.

حوزه شمالی

وی تصریح کرد: در حوزه شمالی با توجه به اینکه دما قابل تحمل تر است برنامه را در بازه های زمانی دو ساعته و در محدوده‌ ساعات کمبود بار که اغلب از ساعت ۱۱ تا ۲۰ است، اعمال می شود.

شیرخانی عنوان کرد: ضمن عرض پوزش مجدد بابت این که موضوع خارج از اختیار و مدیریت این شرکت است، از همه استدعا داریم با مدیریت هوشمندانه مصرف برق ما را یاری کنند تا این ایام سپری شده و بهترین راهکار برای حمایت و جلوگیری از خاموشی، انجام اقداماتی متناسب است.

وی گفت: استفاده نکردن از وسایل پرمصرفی همچون ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جاروی برقی، اتو و وسایل مشابه در بازه زمانی ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۹ عصر و ۲۱ تا ۲۴ از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از خاموشی است.

مدیر عامل شرکت برق استان ایلام گفت: دمای کولرهای گازی بر روی دمای حداقل ۲۵ درجه جهت فرصت دادن به سیستم و شبکه برق برای استراحت و کاهش هزینه برق مصرفی تنظیم شود.

وی افزود: خاموش کردن لامپ های اضافی و جایگزینی لامپ های پرمصرف رشته ای به لامپ های فوق کم مصرف نسل جدید SMD و LED ضروری است.

شیرخانی عنوان کرد: جزئیات برنامه های خاموشی بر روی سایت شرکت موجود و قابل مشاهده است، ضمن اینکه این برنامه قطعی نیست و به صورت اقتضائی اعلام شده، تا در صورت مدیریت مصرف از اعمال این برنامه خودداری و در صورتی که این مهم انجام نشود متاسفانه با افزایش آن مواجه خواهیم بود، از طرفی این برنامه هر روز مورد بازنگری قرار گرفته تا نقصان های احتمالی آن برطرف شود.

وی گفت: در خصوص روشنایی برخی معابر در طول روز به اطلاع میرساند که روشنایی و نگهداری معابر برون شهری و کمربندی ها در حیطه وظایف سازمان راهداری و حمل و نقل است.

لزوم پیشگیری از گرمازدگی

اسدالله مهاجر، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران در راستای پیشگیری از گرمازدگی مردم این شهرستان توصیه هایی را صادر کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش دمای هوای شهرستان دهلران به بیش از ۵۰ درجه، مردم مراقب حفظ سلامت خود در برابر گرمازدگی باشند.

وی ادامه داد: سالخورده ها، شیرخواران، زنان باردار، کودکان، ورزشکاران و سربازان مهمترین افرادی هستند که در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران ابراز کرد: علائم گرمازدگی شامل پوست قرمز، داغ و خشک و سپس رنگ پریده یا کبود، تعریق کم یا عدم تعریق، دمای بالای ۳۹.۵ درجه بدن، ضربان قوی و تند قلب، تنفس کوتاه و سریع، سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، گیجی و کاهش سطح هوشیاری هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به راههای پیشگیری از گرمازدگی اشاره نمود و افزود: پوشیدن لباس های سبک با رنگ روشن، استفاده از کلاه های پهن، استفاده از کرم های ضد آفتاب با فاکتور حفاظتی ۳۰ و بالاتر، مصرف مقادیر مایعات (روزانه نوشیدن ۸ لیوان آب در تابستان)، استفاده ازغذاهای کم چرب، میوه ها و سبزیجات فیبر دار و قرار نگرفتن در معرض تابش مستقیم آفتاب راه هایی هستند که می تواند در جلوگیری از گرمازدگی مفید واقع شود.

مهاجر در پایان سخنان خود همچنین توصیه نمود که در صورت برخورد با فرد دچار گرمازدگی، انتقال وی به جای خنک، خنک نمودن با اسفنج مرطوب و تماس سریع با اورژانس ۱۱۵ ضروری است.