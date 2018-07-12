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۲۱ تیر ۱۳۹۷، ۹:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مسابقات قهرمانی هندبال نوجوانان استان در خاش برگزار می شود

مسابقات قهرمانی هندبال نوجوانان استان در خاش برگزار می شود

خاش - رئیس اداره ورزش و جوانان خاش گفت: این شهرستان میزبان مسابقات قهرمانی هندبال سیستان و بلوچستان در رده سنی نوجوانان است‌.

مسافر شهنوازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره از مسابقات با حضور ۶ تیم از استان سیستان و بلوچستان در رده سنی نوجوانان برگزار می شود.

وی افزود: در این دوره از مسابقات تیم های زهک، زاهدان، ایرانشهر، سراوان، سیب و سوران و خاش از ۲۱ لغایت ۲۲ تیرماه در مجموعه ورزشی «شهدای گمنام» شهرستان خاش به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

رئیس اداره ورزش و جوانان خاش یاد آور شد: در راستای غنی سازی هرچه بهتر اوقات فراغت فرزندان و همچنین استعداد یابی در ایام تعطیلات تابستانی با حضور مسئولین شهرستان نخستین مدرسه فوتبال خاش افتتاح و آماده جذب افراد علاقمند است.

وی تصریح کرد: خانواده ها باید جهت استفاده مطلوب فرزندان از ایام تعطیلات و استقبال از ورزش و سلامتی با تشویق آنها زمینه جذب هرچه بیشتر آن ها به ورزش را فراهم کنند.

کد مطلب 4344699

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