مسابقات قهرمانی هندبال نوجوانان استان در خاش برگزار می شود

مسافر شهنوازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره از مسابقات با حضور ۶ تیم از استان سیستان و بلوچستان در رده سنی نوجوانان برگزار می شود.



وی افزود: در این دوره از مسابقات تیم های زهک، زاهدان، ایرانشهر، سراوان، سیب و سوران و خاش از ۲۱ لغایت ۲۲ تیرماه در مجموعه ورزشی «شهدای گمنام» شهرستان خاش به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

رئیس اداره ورزش و جوانان خاش یاد آور شد: در راستای غنی سازی هرچه بهتر اوقات فراغت فرزندان و همچنین استعداد یابی در ایام تعطیلات تابستانی با حضور مسئولین شهرستان نخستین مدرسه فوتبال خاش افتتاح و آماده جذب افراد علاقمند است.



وی تصریح کرد: خانواده ها باید جهت استفاده مطلوب فرزندان از ایام تعطیلات و استقبال از ورزش و سلامتی با تشویق آنها زمینه جذب هرچه بیشتر آن ها به ورزش را فراهم کنند.