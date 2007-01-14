احضار 65 کاندیدای شورای شهر نیشابور به دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی قربانی دادستان نیشابور ظهرامروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود : 65 کاندیدا به خاطر نصب پوستر در اماکن ممنوع که موجب ایراد خساراتی به اموال دولتی شده با شکایت برخی نهادها و ارگان ها احضار شده اند و پس از تأمین قرار مناسب و صدور کیفر خواست به دادگاه رفته اند .

وی با اشاره به این که بیشترین شکایت ها از طرف مخابرات بوده ، افزود : بانک صادرات ، بانک سپه و برخی مجامع فرهنگی و صنفی هم شکایاتی در این ضمینه طرح کرده اند و با مخابرات هم هماهنگی لازم انجام شده که کاندیداها خسارت این اداره را هم پرداخت نمایند.

قربانی اضافه کرد : همچنین در یک مورد کاندیدایی اقدام به جعل نامه ای از طرف صنف خود کرده بود که تکذیبیه اش صادر شد و رأی هم نیاورد .

این مقام قضایی ضمن اظهار این مطلب که " از طرف کاندیداها شکایتی نداشته ایم " تأکید کرد : به رغم برخی شایعات حتی یک مورد هم گزارش خرید و فروش رأی و یا استفاده از شناسنامه غیر و یا توقیف شناسنامه جعلی نداشتیم .

دادستان نیشابور همچنین در خصوص رأی دادن روستاییان در شهر گفت : با توجه به این که جمعیت نیشابور بالای پنجاه هزارنفر است طبق قانون حضور افرادی از روستاها برای دادن رأی منع قانونی ندارد و بالطبع کسی هم در این زمینه بازداشت نشده است .

رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهر نیشابور همچنین از وجود گزارش های مستند مبنی بر عدم رعایت اخلاق انتخاباتی توسط برخی نامزدها ،پاره کردن پوسترهای کاندیداها توسط رقبا و تخریب یکدیگر در سخنرانی ها که شکایتی در پی نداشته اند ،خبر داده و تصریح کرد: با توجه به سطح سواد کاندیداها انتظار مسئولان و نخبگان برآورده نشد و متأسفانه کسانی که خودشان می خواستند در نهاد شورا که خانه ملت کوچک هر شهر است به قانون گذاری و تصمیم گیری برای آبادانی شهر بپردازند از همان اول بنا را بر خسارت زدن به اموال عمومی گذشتند و بر خلاف اخلاق و ادب دست به یک سری ناهنجاری های اجتماعی زدند تا رأی بیاورند. ولی امیدواریم که در ادوار آینده کاندیداها به رشد و بلوغ فکری دست یابند تا خودشان موازین اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند .

دادستان قربانی خاطرنشان کرد : شایعاتی در این مورد که دادسرا تمایل داشته به تخلفات انتخابات رسیدگی نشود و بعد از انتخابات هم به بوته فراموشی سپرده شود انتشار یافته که در همین جا ضمن قدردانی از کاندیداهایی که حتی یک مورد تخلف انتخاباتی نداشتند تأکید می کنم که تا آخرین شکایت به تخلفات انتخاباتی رسیدگی دقیق کرده و حکم مقتضی را صادر خواهیم کرد .

عضو شورای تأمین شهرستان درباره رسیدگی قضایی به پرونده حمله یکی از اعضای شورای شهر به همکارش در جلسه ای با حضور برخی مقامات محلی و امنیتی افزود: موضوع جنبه خصوصی دارد و تا طرح دعوا نمی شد امکان رسیدگی به موضوع برای ما مقدور نبود ، ولی چهارشنبه 6 دی ماه آقای درودی به عنوان شاکی خصوصی اعلام شکایت کردند که هم اکنون پرونده در حال رسیدگی است .

قربانی در ادامه گفت : دادستانی مدعی العموم شهرستان است . وابسته به هیچ صنف و گروهی نیست و تخلف از ناحیه هر کس که باشد ما مکلف به رسیدگی قانونی هستیم.