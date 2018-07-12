به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع اعضای خانه کارگر استان همدان بابیان اینکه در حال حاضر کشور از رونق اقتصادی برخوردار نیست و این مسئله چرخه تولید و کار و کارگر را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: حل این مشکل نیارمند گذر از موانع ایجاده شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بزرگترین مانع کسب و کار را بانکها دانست و افزود: متاسفانه عملکرد بانکها در تعطیلی واحدهای تولیدی موثر بوده و همین عملکرد منجر به تعطیلی تولیدی ها شده است.

واردات بی رویه به بیکاری در جامعه دامن می زند

حاجی بابایی با بیان اینکه واردات بی رویه به بیکاری کارگران در جامعه دامن می زند، گفت: بارها دیده شده که واردات در خصوص کالاهای پر زرق و برق وغیر ضروری و نیز کالاهایی که در کشور تولید می شوند انجام شده که این اقدام برای تولید، کار و کارگر ایرانی کمر شکن است.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی باتاکید براینکه این نوع واردات سود کلانی را عاید برخی افراد خاص می کند، به واردات خودرو اشاره کرد و افزود: واردات تعداد زیادی خودور که اخیرا نیز اخبار آن بارها رسانه ای شده یه طور حتم برای عده ای سود کلانی در بر داشته است.

وی کاهش صادرات را عاملی در تضعیف تولید و کار و کارگر برشمرد و گفت: کاهش صادرات ضربه ای به تولید و اشتغال است چراکه سرمایه را متوقف می کند.

ضرورت اصلاح قانون تجارت

حاجی بابایی از ضرورت اصلاح قانون تجارت سخن گفت و با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین طرحی در این زمینه است، اظهارداشت: در صورت عدم اصلاح قانون تجارت مشکلات اقتصادی بیشتری در حوزه تولید سرمایه ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه با بیان اینکه مالیات غیر متعارف و ناعادلانه کمر تولیدکننده را می شکند، اظهارداشت: قانون مالیات به تولید فشار وارد می کند.

وی به فرارهای مالیاتی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه کسبه به راحتی مالیات پرداخت می کنند اما برای دانه درشت هایی مانند سلطان سکه به انواع و اشکال مختلف راه فرار و گریز مالیاتی وجود دارد، گفت: متاسفانه بیشتر دولتها موفق نشدند این مشکل را حل کنند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی مصیبت دیگر تولید و اشتغال را مدیران خصولتی برشمرد و گفت: یک پای مدیران خصولتی در بخش دولتی و پای دیگرشان در بخش خصوصی است و به همین دلیل عامل تخریب در کسب وکار هستند.

وی بابیان اینکه مدیران خصولتی عامل توقف تولید شده اند، گفت: این افراد با رانت اطلاعاتی تولید و اشتغال را متوقف کرده و در بخش خصوصی نیز کندی حرکت به وجود آورده اند.

شرکتهای خصولتی مخرب تر از مدیران خصولتی

حاجی بابایی شرکتهای خصولتی را مخرب تر از مدیران خصولتی دانست و گفت: در تمام دولتها این شرکتها وجود داشته اند و اینها همان شرکتهایی هستند که از پول دولت استفاده می کنند و منافع خاصی برای این بخش ندارند و به سبب ماهیت خصولتی خود برای تولید و اشتغال زیان آور هستند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم کشور موانع قانونی را نیز موجب وقفه تولید و اشتغال دانست و گفت: در تدوین قانون برنامه ششم نهایت تلاش این بوده که قوانین دست و پاگیر را برداشته و تسهیلات قانونی برای تولید و اشتغال تعریف و تصویب کنیم.

وی از موانع اداری به بی حالی مدیران، عدم صدور به موقع مجوز های لازم و بی دردی و عدم درک تولید کننده ها اشاره کرد و گفت: برخی از مدیران بقدری بی حال هستند که مانند فردی که در بخش مراقبت های ویژه بستری است فقط علائم حیاتی دارند و تردید وجود دارد که آیا شما را می بیند یا نه و آیا تولید و اشتغال و ضرورتهای آن را درک می کند یا نه که این مدیران موجب رکورد اقتصاد هستند.

حاجی بابایی بابیان اینکه سرمایه داری درد کارگر را نمی داند و درک نمی کند، ادامه داد: لازمه مدیریت موفق مدیریت در بین و با مردم بودن است و باید مدیر در میدان باشد.

مدیر برای حل مشکلات باید به روی خاکریز برود و درد کارگر را درد خود بداند وی بابیان اینکه مدیر برای حل مشکلات باید به روی خاکریز برود و درد کارگر را درد خود بداند، گفت: مسئولی که ۱۰۰ کیلومتر با مردم فاصله دارد نمی تواند منشاء تولید و اشتغال موثر شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از مدل استیضاح های مجلس نیز انتقاد کرد و گفت: گرفتاری این مدل استیضاح این است که امروز برای استیضاح وزیری خاص امضا جمع می شود و فردا نماینده پس از دریافت ۵۰ مورد سهمیه اشتغال در حوزه انتخابیه خود امضای خود را پس می گیرد.

وی باتاکید براینکه این انفعال و ریزه خواری موجب اشتغال پایدار نمی شود، تاکید کرد: نباید قطره چکانی کار کرد بلکه باید چشمه ای به راه انداخت تا در نتیجه آن سرسبزی و شادابی و نشاط را شاهد باشیم و بر همین اساس باید پروژه های بزرگ تعریف کرد.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رونق بخش مسکن با ایجاد ۳۶۰۰ شغل مستقیم و غیر مستقیم بی شک در رونق اقتصادی کشور موثر است به اجرای برخی پروژه های ملی در استان همدان اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۸۸ حدود ۲۲ پروژه ملی در استان همدان مصوب شد که تعدادی از آنها حذف شدند و تعدادی به خواب عمیق فرو رفتند و تعدادی نیز ضعیف و افتان و خیزان و متزلزل راه را در پی گرفتند.

حاجی بابایی به بیمارستان امام خمینی(ره) و بیمارستان اکباتان همدان اشاره و با بیان اینکه این دو از جمله ۲۲ پروژه ملی بودند، گفت: بیمارستان اکباتان امسال به بهره برداری می رسد و بیمارستان یک هزار تختخوابی امام خمینی (ره) نیز به زودی وارد فاز اجرا خواهد شد.

وی راه آهن همدان - ملایر با ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: این پروژه ها در ایجاد زیرساخت های اشتغال و تولید موثر خواهند بود.