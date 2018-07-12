دهیاران متولیان اصلی توسعه متوازن روستاها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم نجفی روز پنجشنبه در همایش دهیاران استان که با حضور کریمی معاون هماهنگی امور عمرانی دهیاری های سراسر کشور، استاندار، بخشداران و فرمانداران در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات قزوین برگزار شد، اظهار کرد: دهیاران به عنوان مدیران ارشد روستا و متولیان اصلی توسعه روستایی در حقیقت نمایندگان راستین مردم و مدیران برخاسته از بطن جامعه روستایی هستند.

وی افزود: اجرای پروژه های متعدد عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی با بهره گیری از مشارکت مردمی بهبود وضعیت و منظر روستاها، کمک به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، کمک به حفط فرهنگ بومی و ایرانی اسلامی، ارتقای همبستگی مردمی و کمک به رونق اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق روستایی تنها گوشه ای از فعالیت های وسیع و ارزشمند دهیاریها در خدمت رسانی به روستائیان است.

نجفی بیان کرد: در این مسیر حمایت های همه جانبه دولت تدبیر و امید از جمله تخصیص اعتبارات و امکانات، تلاش برای انسجام و نظام بخشی به نهاد دهیاری، برنامه ریزی برای تقویت بنیه اقتصادی روستاها و اشتغالزایی و کارآفرینی در مناطق روستایی زمینه ساز ارتقای کارآمدی نهاد دهیاری خواهد بود.

وی یادآور شد: به دلیل وسعت عملکرد و ظایف دهیاری و ارتباط بدون واسطه آن با شاخصه اصلی توسعه روستایی آشنایی هرچه بیشتر دهیاران با ضوابط و مقررات قانونی و حدود اختیارات وظایف انها را تبدیل به یک ضرورت کرده و این مهم منجر به آگاهی افراد از حقوق خود و روستائیان شده است.

نجفی اظهار کرد: استان قزوین دارای ۶ شهرستان، ۱۹ بخش، ۴۶ دهستان و ۶۳۰ دهیاری است و نسبت جمعیت روستایی به شهری در آن ۲۶/۵ درصد است.

وی یادآئورشد: دفتر امور روستایی استان با انعقاد تفاهم نامه بیمه روستایی استان، برگزاری نخستین رویداد ایده پردازی روستایی، انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین دفتر روستایی، مدیریت بحران و جمعیت هلال احمر از مهمترین کارهای انجام شده است.

نجفی، راه اندازی سامانه یکپارچه امور مالی دهیاری ها، اقدام برای اتصال دهیاری به شبکه دولت با همکاری اداره فناوری اطلاعات و اجرای پیگیری طرح ملی اشتغال روستایی را از دیگر فعالیت های انجام شده توسط دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین عنوان کرد.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین اظهار کرد: در شاخص انعقاد قرار داد نسبت به اعتبار تخصیصی رتبه چهارم را در کشور کسب کرده ایم.