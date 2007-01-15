مراسم بزرگداشت استاد فرامرز پایور در شیراز برگزار می شود

مدیر گروه دانشکده موسیقی سوره، با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مراسم که با همکاری بخش موسیقی دانشگاه موسیقی دانشگاه آزاد شیرازو اداره ارشاد فارس برگزار می شود، شامل بخشهای سخنرانی پیرامون مکتب موسیقی فرامرزپایور و اجرای آثار این استاد خواهد بود.

سخنرانان این مراسم مهدی ستایشگرو مسیح افقه خواهند بود، و اجرای آثاردر سه بخش توسط مسعود غریب زاده و نوشین تالانه، مسیح افقه و مسعود تورع ودر بخش سوم به صورت گروه نوازی خواهد بود.

مسیح افقه اضافه کرد: از میان میهمانان این مراسم می توان به هنرمندانی چون هوشنگ ظریف، پروین صالح،کیوان ساکت، مسعود شعاری،سیمون آیوازیان و... اشاره کرد.

وی در خاتمه گفت: استاد پایور به دلیل کسالت در این مراسم حضور نداشته و لوح تقدیر این بزرگداشت، توسط هوشنگ ظریف برای ایشان فرستاده خواهد شد.