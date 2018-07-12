شهادت یک اتفاق نیست/ راه شهدا ادامه پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلیرضا عبادی پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار با خانواده شهید مدافع وطن، ایمان یوسفی اظهار داشت: تاریخ زندگی شهدا نشان می دهد که رسیدن به درجه رفیع شهادت برای آن ها یک اتفاق نبوده است.

وی بیان کرد: کمالاتی که هر فردی در طول عمر کسب می کند از جمله ایثار، فداکاری، دست گیری از نیازمندان، ایمان و تقوا سبب می شود که این شخص سعادت شهادت پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم ادامه راه شهدا و اهداف بزرگ آن ها، خطاب به خانواده شهید یوسفی گفت: شهادت نعمت بزرگی است که نصیب خانواده شما شده و امیدواریم خداوند به شما توفیق دهد که بتوانید راه و اهداف شهید را ادامه دهید.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی نیز در این دیدار، شهید یوسفی را یکی از نیروهای ارزشی، پرتلاش و مؤمن مجموعه انتظامی استان توصیف کرد و گفت: این شهید بزرگوار جزء نیروهای عملیاتی بود که همواره در عملیات های مهم شرکت می کرد.

مجید شجاع با اشاره به اینکه منطقه کویر خور یک منطقه وسیع با بیش از ۶۰ هزار متر مربع وسعت بوده که کنترل آن بسیار مشکل است، عنوان داشت: روز گذشته بعد از دریافت اطلاعاتی مبنی بر حضور اشرار در این منطقه مسیر آن ها واقع در شط رهوار توسط نیروهای انتظامی استان بسته شد.

وی با بیان اینکه در این درگیری استوار دوم ایمان یوسفی از ناحیه سر مورد اصابت گلوگه قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل شد، بیان کرد: در این عملیات خودرو اشرار شامل ۱.۵ تن مواد مخدر سلاح های مختلف توقیف شده و نیروهای تکاوری استان در حال ادامه عملیات برای دستگیری اشرار هستند.