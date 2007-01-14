اقتدار ارتش اسرائیل در جنگ اخیر علیه لبنان از بین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، یدیعوت آحارونت در تحلیلی درباره وضعیت ارتش رژیم صهیونیستی و جامعه این رژیم پس از جنگ تابستان گذشته علیه لبنان نوشت : اکثر اسرائیلی ها دیگر ارتش خود را به عنوان ارتش قدرتمند جهان نمی دانند.

این روزنامه با اعلام این مطلب افزود: بر اساس گزارش به دست آمده از مرکز تحقیقات امنیت ملی دانشگاه حیفا که قرار است در هفتمین کنفرانس هرتزلیا ( پایان ماه جاری میلادی) ارائه شود؛ اکثر قریب به اتفاق اسرائیلی ها اعتماد خود به نهادهای حکومتی این رژیم از جمله دادگاه عالی را از دست داده اند.



بر اساس این گزارش که از نتیجه نظرسنجی به عمل آمده از 26 هزار اسرائیلی به دست آمده است؛ به دنبال جنگ اسرائیل علیه لبنان، ترس در میان اسرائیلی ها از حمله یکی از کشورهای عربی افزایش یافته و اکثر اسرائیلی ها اعتماد خود را نسبت به توان جنگی و بازدارندگی ارتش اسرائیل از دست داده اند.

به گزارش مهر، در پی تهاجم تابستان ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان که در آن با مقاومت غیر منتظره نیروهای مقاومت این کشور رو به رو شد؛ افکارعمومی اسرائیل که ارتش خود را پنجمین ارتش قدرتمند جهان می دانند؛ به شدت از شکست توان بازدارندگی آن سرخورده شدند.

