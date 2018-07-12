به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبیسی نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پایان نشست ناتو بروز تنش میان واشنگتن- تهران را پیشبینی کرد و درعین حال بیآنکه شواهدی ارائه دهد مدعی شد رفتار ایران با آمریکا خیلی محترمانهتر از قبل شده است.
وی در ادامه ادعاهای خود از این هم فراتر رفته و با اشاره به فشارهای اقتصادی که بر ایران تحمیل میشود گفت: آنها رنج زیادی را متحمل میشوند و کار به جایی خواهد رسید که سراغ من آمده و خواهان عقد توافق جدید میشوند و ما هم با آنها توافق میکنیم.
گفتنی است ماه میلادی می ترامپ در اقدامی یکجانبه از برجام خارج شد و از بازگشت تحریمهای ضد ایرانی خبر داد.
این درحالی است که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هم پیشتر گفته بود دربرخورد با ایران ملاک گزینه نظامی نیست بله فشار اقتصادی است.
