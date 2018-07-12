۲۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

ترامپ: برخورد ایران با آمریکا محترمانه‎تر شده است!

رئیس جمهوری آمریکا بی‌آنکه شواهدی ارئه دهد مدعی است سیاست اعمال فشار بر ایران جواب داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پایان نشست ناتو بروز تنش میان واشنگتن- تهران را پیش‌بینی کرد و درعین حال بی‌آنکه شواهدی ارائه دهد مدعی شد رفتار ایران با آمریکا خیلی محترمانه‌تر از قبل شده است.

وی در ادامه ادعاهای خود از این هم فراتر رفته و با اشاره به فشارهای اقتصادی که بر ایران تحمیل می‌شود گفت: آنها رنج زیادی را متحمل می‌شوند و کار به جایی خواهد رسید که سراغ من آمده و خواهان عقد توافق جدید می‌شوند و ما هم با آنها توافق می‌کنیم.

گفتنی است ماه میلادی می ترامپ در اقدامی یکجانبه از برجام خارج شد و از بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی خبر داد.

این درحالی است که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هم پیشتر گفته بود دربرخورد با ایران ملاک گزینه نظامی نیست بله فشار اقتصادی است.  

مریم خرمایی

    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
      احترام به امثال شما معنی ندارد ما فقط به یک ضرب المثل خود توجه کردیم! آن هم (جواب ابلهان خاموشیست)

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها