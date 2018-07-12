دو هزار روستای کرمان با مشکل تامین آب مواجه هستند

علی رشیدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: خشکسالی در کرمان در سال جاری مشکلات عمده ای را فراهم کرده است و بر تعداد روستاهایی که با کمبود آب شرب مواجه بوده اند افزوده است و برخی از روستاها کلا فاقد آب هستند که به همه آن ها به صورت سیار آبرسانی می شود.

وی افزود: پیش بینی می کنیم در تابستان سال جاری در کنار روستاهایی که در گذشته با مشکل مواجه بودند برخی از روستاهای دیگر نیز با مشکل مواجه شوند و در مجموع باید آب 2 هزار روستا را فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از منابع آب سطح، قنات ها و چشمه ها را از دست داده ایم و با گرم شدن هوا وضعیت وخیم تر می شود.

گفت: باید در کنار اقداماتی که دستگاه های مختلف برای مدیریت مصرف آب و کاهش مشکلات انجام می دهند صرفه جویی هم در دستور کار قرار گیرد.

رشیدی تاکید کرد: تابستان امسال با وجود کاهش بارندگی در سال آبی جاری بسیار گرمتر شده است و تعداد بیشتری از شهرها و روستاها با چالش تامین آب مواجه هستند.

وی جیره بندی مصرف آب را یکی از راهکارهای رفع مشکل دانست و بیان کرد: مردم باید بدانند که اگر صرفه جویی نکنند برای تامین آب بدون شک با سهمیه بندی مواجه خواهند شد.